ΜΕΤΕΟ: Πολύ μεγάλα ύψη βροχής στη Ροδόπη και στο Ανατολικό Αιγαίο -Πάνω από 100 χιλιοστά σε Φούρνους Ικαρίας, Ροδόπη και Σάμο - iefimerida.gr

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν σήμερα κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Ικαρίας, στα Δωδεκάνησα και στο νομό Ροδόπης.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 18:00 το απόγευμα σήμερα καταγράφηκαν στους Φούρνους Ικαρίας (σχεδόν 118 mm), στο Φανάρι Ροδόπης ( περίπου 114 mm) και στη Σάμο (πάνω από 100 mm).

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Επιπλέον, όπως τονίζεται από το ΕΑΑ/ΜΕΤΕΟ, μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών εκκενώσεων ανιχνεύτηκε στην επικράτεια.

Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού οργανισμού EUMETSAT από τον δορυφόρο Meteosat-12 καταγράφηκαν περισσότερες από 20.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις στην περιοχή της Ελλάδας έως τις 18:00, ώρα Ελλάδας, με 3.000 περίπου εξ αυτών να σημειώνονται στην ξηρά.

Χάρτης του ΕΑΑ/meteo.gr με την χωρική κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα