 Μeteo: Ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα Κυριακή και Δευτέρα -133 χιλιοστά βροχής στο Αμόνι Σοφικού, 104 στο Ελληνικό - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Μeteo: Ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα Κυριακή και Δευτέρα -133 χιλιοστά βροχής στο Αμόνι Σοφικού, 104 στο Ελληνικό

ΜΕΤΕΟ
ΜΕΤΕΟ: Ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα
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Σημαντικές βροχοπτώσεις και καταιγίδες εκδηλώθηκαν στη χώρα την Κυριακή και τη Δευτέρα. Όπως τονίζει το Μeteo﻿/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, τα φαινόμενα ήταν κατά τόπους ισχυρά, κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και στην Αττική.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 17:50 καταγράφηκε στο Αμόνι Σοφικού (133 χιλιοστά).

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Επιπλέον, περισσότερα από 100 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν και σε σταθμό της Αττικής και συγκεκριμένα στον Λόφο Χασάνι στην περιοχή του Ελληνικού (104 χιλιοστά), ενώ και στο Κορωπί το ύψος βροχής που καταγράφηκε πλησίασε τα 100 χιλιοστά (96mm).

Ακολουθούν εικόνες του ΕΑΑ/meteo.gr, με την κατανομή της βροχόπτωσης στην Ελλάδα την Κυριακή 25/10 και τη Δευτέρα 26/10 (έως τις 17:50), καθώς και με τους 8 σταθμούς που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

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Κατανομή της βροχόπτωσης στην Αττική την Κυριακή 25/10 και τη Δευτέρα 26/10 (έως τις 18:00) και τους 8 σταθμούς που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

ΑΠΕ ΜΠΕ

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