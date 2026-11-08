Γιατί εκδηλώνονται έντονες χειμερινές κακοκαιρίες σε ένα κλίμα που θερμαίνεται -Το Meteo εξηγεί - iefimerida.gr

Οι ψυχρές εισβολές την εποχή της κλιματικής αλλαγής στο επίκεντρο της ανάλυσης του Meteo. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στο Βόρειο Ημισφαίριο δίνει τις απαντήσεις.

Σύμφωνα με το Meteo, είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο πλανήτης μας θερμαίνεται με γρήγορους ρυθμούς. Όμως, εξακολουθούν να εκδηλώνονται κατά περιόδους ισχυρές ψυχρές εισβολές, οι οποίες προκαλούν σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

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Πώς εξηγούνται αυτά τα επεισόδια ενώ το κλίμα θερμαίνεται; Ποια η πιθανή επίδραση της κλιματικής αλλαγής; Για να κατανοήσουμε το φαινόμενο, πρέπει να εξετάσουμε την ατμοσφαιρική κυκλοφορία στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Ο πολικός αεροχείμαρρος (polar jet stream) είναι μια ζώνη πολύ ισχυρών ανέμων στην ανώτερη τροπόσφαιρα, συνήθως σε ύψος περίπου 8–14 χιλιομέτρων, που πνέουν κυρίως από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Ο αεροχείμαρρος συνδέεται με τις μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ των πολικών περιοχών και των νοτιότερων γεωγραφικών πλατών και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του καιρού.

Συχνά παρουσιάζει μεγάλους κυματισμούς, οι οποίοι επιτρέπουν τη μεταφορά ψυχρών αέριων μαζών προς τον νότο και θερμότερων αέριων μαζών προς τον βορρά. Όταν σχηματίζονται εκτεταμένοι κυματισμοί στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, πολύ ψυχρές αέριες μάζες μπορούν να φτάσουν σε περιοχές της Ευρώπης, της Ασίας ή της Βόρειας Αμερικής, προκαλώντας ισχυρές ψυχρές εισβολές.

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Εκτός από τον πολικό αεροχείμαρρο, σημαντικό ρόλο παίζει και ο στρατοσφαιρικός πολικός στρόβιλος (stratospheric polar vortex), ένα διαφορετικό σύστημα ισχυρών ανέμων που αναπτύσσεται κατά τη χειμερινή περίοδο σε πολύ μεγαλύτερα ύψη, κυρίως μεταξύ 15 και 50 χιλιομέτρων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, διαταραχές του στρατοσφαιρικού πολικού στροβίλου, όπως αυτές που συνδέονται με τις αιφνίδιες στρατοσφαιρικές θερμάνσεις, μπορούν να επηρεάσουν την κυκλοφορία στην τροπόσφαιρα και να ευνοήσουν την εμφάνιση ψυχρών εισβολών σε ορισμένες περιοχές.



Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή αυτή την κυκλοφορία;

Η Αρκτική θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ένα φαινόμενο γνωστό ως αρκτική ενίσχυση. Η ταχύτερη θέρμανση μεταβάλλει τις θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ υψηλών και μέσων γεωγραφικών πλατών και μπορεί να επηρεάζει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

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Η κλιματική αλλαγή οδηγεί συχνά σε εξασθένηση του πολικού αεροχειμάρρου και του πολικού στροβίλου, και αύξηση των κυματισμών τους. Αυτό έχει ως συνέπεια ψυχρός αέρας πολικής προέλευσης να βρίσκει δίοδο προς νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη, όπως η περιοχή μας.

Σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), τα ακραία ψυχρά επεισόδια έχουν γενικά μειωθεί σε συχνότητα και ένταση τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ αναμένεται να γίνουν ακόμη λιγότερο συχνά όσο αυξάνεται η παγκόσμια θερμοκρασία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ισχυρές ψυχρές εισβολές θα εξαφανιστούν. Η φυσική μεταβλητότητα της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας θα εξακολουθήσει να προκαλεί περιόδους ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών, ακόμη και σε έναν θερμότερο πλανήτη.

Συμπερασματικά, η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν αποκλείει την εκδήλωση ακραίου ψύχους. Η κατανόηση των μηχανισμών που προκαλούν τις ψυχρές εισβολές παραμένει σημαντική για την πρόγνωση του καιρού, την έγκαιρη προειδοποίηση και την προστασία των ανθρώπων και των υποδομών, αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάλυσή του το Meteo.