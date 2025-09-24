10+1 ερωταπαντήσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών -Πότε λήγει η προθεσμία, αναλυτικές οδηγίες - iefimerida.gr

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις μετεγγραφών φοιτητών σε όλη την Ελλάδα και το υπουργείο Παιδείας παρουσιάζει 10+1 ερωταπαντήσεις για τη διαδικασία.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις μετεγγραφές-μετακινήσεις φοιτητών, όπου μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως και τις 2 Οκτωβρίου στις 14:00, άνοιξε νωρίτερα σήμερα το πρωί.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωση το υπουργείο Παιδείας, οι αιτήσεις αφορούν φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.).

Ποιοι φοιτητές δικαιούνται μετεγγραφή

Στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις:

από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή/μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους,

από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,

από φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026,

από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης,

από φοιτητές - τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),

από φοιτητές - τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας transfer.it.minedu.gov.gr.

Για την είσοδο απαιτούνται τα στοιχεία φοιτητή που έχει εκδώσει η Γραμματεία του Τμήματος, καθώς και ΑΦΜ για την ταυτοποίηση οικογενειακής κατάστασης.

Ανάλογα με την κατηγορία μετεγγραφής, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, έγγραφα υγείας, βεβαιώσεις σπουδών αδελφών).

Τα αποτελέσματα αναμένονται αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας, με στόχο να μη χαθεί το εξάμηνο για όσους αλλάξουν τμήμα ή πόλη.

Αναφορικά με τους φοιτητές που έχουν κυπριακή καταγωγή και για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής και τους φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ μετά από συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2025, ενημερώνουμε ότι θα υποβάλουν αίτημα μετεγγραφής/μετακίνησης σε άλλες ημερομηνίες που θα προσδιοριστούν με σχετικό Δελτίο Τύπου, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εγγραφής τους.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Υπουργείο Παιδείας: 10+1 ερωταπαντήσεις για τις μετεγγραφές

