Μεταξουργείο: Τον μαχαίρωσε στο πόδι και του άρπαξε το τσαντάκι -Στο νοσοκομείο 40χρονος - iefimerida.gr

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε 40χρονος στην περιοχή του Μεταξουργείου λίγο πριν το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν άγνωστος του αφαίρεσε τσαντάκι που είχε στην κατοχή του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 40χρονος από την Αλγερία ενώ βρισκόταν στην οδό Βίκτωρος Ουγκώ, τον προσέγγισε άγνωστος ο οποίος, αφού τον ακινητοποίησε με την απειλή μαχαιριού, τον τραυμάτισε στον μηρό και του άρπαξε ένα τσαντάκι.

Στην περιοχή έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.