Μεταξουργείο: Άγνωστος μαχαίρωσε 40χρονο στο πόδι μετά από ληστεία - iefimerida.gr

Μία αιματηρή ληστεία σημειώθηκε στο Μεταξουργείο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 11:30 το πρωί, στην οδό Βίκτωρος Ουγκώ, ένας άγνωστος δράστης πλησίασε έναν 40χρονο από την Αλγερία και αφού τον ακινητοποίησε, τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στον μηρό, και του αφαίρεσε ένα τσαντάκι που είχε στην κατοχή του.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.