Μεταμόρφωση: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο -Στο σημείο ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο επί της οδού Κεφαλληνίας, στη Μεταμόρφωση Αττικής, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική.

Στο σημείο βρίσκονται εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Συνολικά 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα μπήκαν μέσα στο εργοστάσιο για να επιχειρήσουν.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο γρήγορα, ωστόσο ο χώρος έχει καταστραφεί.