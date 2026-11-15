Μεταμόρφωση: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο -Στο σημείο ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο επί της οδού Κεφαλληνίας, στη Μεταμόρφωση Αττικής, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική.
Στο σημείο βρίσκονται εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.
Συνολικά 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα μπήκαν μέσα στο εργοστάσιο για να επιχειρήσουν.
Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο γρήγορα, ωστόσο ο χώρος έχει καταστραφεί.
Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida