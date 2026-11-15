 Μεταμόρφωση: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο -Στο σημείο ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταμόρφωση: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο -Στο σημείο ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
πυροσβέστης με πυροσβεστικό όχημα για φωτιά
Πυροσβεστική / Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο επί της οδού Κεφαλληνίας, στη Μεταμόρφωση Αττικής, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική.

Στο σημείο βρίσκονται εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Συνολικά 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα μπήκαν μέσα στο εργοστάσιο για να επιχειρήσουν.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο γρήγορα, ωστόσο ο χώρος έχει καταστραφεί.

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