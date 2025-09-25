 Μεταμορφώνεται η Λεωφόρος Μεσογείων –Τι αλλαγές θα γίνουν - iefimerida.gr
Μεταμορφώνεται η Λεωφόρος Μεσογείων –Τι αλλαγές θα γίνουν

Λεωφόρος Μεσογείων
Στην ανάπλαση του παράδρομου της Λεωφόρου Μεσογείων προχώρα η Περιφέρεια Αττικής με μοναδικό σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των πεζών
Η περιφέρεια Αττικής προχωρά σε μια κομβική ανάπλαση που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα αυξήσει την ασφάλεια των πεζών

Η Λεωφόρος Μεσογείων, ένας από τους πιο επιβαρυμένους οδικούς άξονες της Αττικής, ετοιμάζεται να αλλάξει πρόσωπο. Με προγραμματική σύμβαση ύψους 5,06 εκατ. ευρώ που υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, ξεκινά ένα έργο που δεν πρόκειται για μια απλή αναβάθμιση των ήδη υπάρχον υποδομών, αλλά επανασχεδιάζει τον παράδρομο της Μεσογείων σε μήκος 1,75 χλμ. ώστε να γίνει δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. ﻿

