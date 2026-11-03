Να περιορίσουν τις μετακινήσεις μέχρι να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες ζητάει από τους πολίτες ο Δήμος Λαγκαδά - iefimerida.gr

Να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις μέχρι να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες ζητάει από τους πολίτες ο Δήμος Λαγκαδά.

Όπως επισημαίνει, η έντονη βροχόπτωση και η συσσώρευση υδάτων δημιούργησε, επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας σε σημεία του οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λαγκαδά ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην οδό Λαγκαδά - Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Κανελλόπουλου, και στην οδό Λαγκαδά - Ασσήρου (στο ύψος της ΔΕΗ και σε μήκος δύο χιλιομέτρων, περίπου).

Συνιστάται στους οδηγούς που κινούνται από Λαγκαδά προς Άσσηρο να αποφεύγουν τη διασταύρωση (λόγω συσσώρευσης μεγάλου όγκου υδάτων) και να επιλέγουν τη διαδρομή από την παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Σερρών. Το αντίστροφο ισχύει για όσους κινούνται από Άσσηρο προς Λαγκαδά.

ΑΠΕ ΜΠΕ