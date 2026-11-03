Μεταγωγή γνωστού αντιεξουσιαστή από τη Δράμα στην Αθήνα -Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας - iefimerida.gr

Ισχυρά μέτρα ασφαλείας έχουν λάβει αστυνομικοί της ΟΠΚΕ οι οποίοι μεταγάγουν αυτή την ώρα γνωστό αντιεξουσιαστή από τη Δράμα στην Αθήνα.

Ο Φώτης Τ. που έχει απασχολήσει για ληστείες και άλλα σοβαρά αδικήματα, έχει ερευνηθεί τόσο από την Ασφάλεια, όσο και από την Αντιτρομοκρατική για δράση που είχε αναπτύξει στη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας.

Απείλησε τον τον διευθυντή των Φυλακών Δράμας πως θα τον σκοτώσει

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του iefimerida.gr ο γνωστός αντιεξουσιαστής απείλησε πρόσφατα τον διευθυντή των Φυλακών Δράμας πως θα τον σκοτώσει και για αυτόν τον λόγο, το τελευταίο δίμηνο έχουν διατεθεί δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. για την φρούρηση του. Τόσο στην οικία του, όσο και κατά τις μετακινήσεις του από και προς την εργασία του. Η μεταγωγή του γνωστού αντιεξουσιαστή γίνεται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας από αρκετούς έμπειρους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και θα μεταφερθεί ενώπιον του Ανακριτή Αθηνών.

Ο αντιεξουσιαστής, απασχολεί τις αρχές από το 2014 οπότε και συνελήφθη για πρώτη φορά σε σπίτι στο Κολωνάκι για εμπλοκή σε ένοπλες ληστείες, ενώ κατηγορήθηκε ακόμη και για απόπειρα ανθρωποκτονίας όταν ενεπλάκη σε πυροβολισμούς με αστυνομικούς της ΔΙΑΣ. Δύο χρόνια αργότερα, συνελήφθη εκ νέου από τις αρχές και έκτοτε εκτίει ποινές για ληστείες, οπλοκατοχή και άλλα αδικήματα.