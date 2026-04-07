Με τι καιρό θα κάνουμε Πάσχα, η πρόγνωση του Νίκου Καντερέ στο iefimerida -Μικρή αλλαγή από Μ. Πέμπτη - iefimerida.gr

Διαφορετικό πρόσωπο θα παρουσιάσει ο καιρός από τη Μεγάλη Πέμπτη, με την ηλιοφάνεια να δίνει προσωρινά τη θέση της σε βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου και πρώην διευθυντή προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Νίκου Καντερέ, στο iefimerida, η μεταβολή αυτή θα επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Μεγάλο Σάββατο σύμφωνα με τις προγνώσεις θα είναι η «χειρότερη» ημέρα της εβδομάδας, ενώ την Κυριακή του Πάσχα βαθμιαία η μεταβολή του καιρού θα απομακρυνθεί.

Τη Δευτέρα του Πάσχα σε όλη την χώρα ο καιρός θα είναι πολύ καλός, αλλά μια ημέρα μετά θα ακολουθήσει νέο χαμηλό που θα μας φέρει συννεφιές και χώμα από την Αφρική.

Αναλυτικά η πρόγνωση του κ. Νίκου Καντερέ στο iefimerida

Μεγάλη Τρίτη-Μεγάλη Τετάρτη

Σύμφωνα με τα στοιχεία θα είναι οι καλύτερες ημέρες τις μεγάλης εβδομάδας με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 26-27 και πιθανόν τους 28 βαθμούς Κελσίου σε λίγες περιοχές, με πολύ ηλιοφάνεια και καλές καιρικές συνθήκες σε θάλασσα και σε ξηρά για όσους θα τα ταξιδέψουν. Στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 και 25 βαθμούς αντίστοιχα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλη Πέμπτη

Προβλέπεται η πρώτη διαταραχή που θα έρθει από τη βόρειο Ευρώπη μέσω της βαλκανικής και θα επηρεάσει την δυτική, την κεντρική και την ανατολική χώρα και κυρίως την βόρειο Ελλάδα με εξαίρεση την δυτική Ελλάδα και νότια νησιωτική χώρα. Ίσως σημειωθούν και λίγες ασθενείς βροχές, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες δεν θα αποτελέσουν εμπόδιο για την έξοδο.

Μεγάλο Σάββατο

Θα σημειωθεί η ισχυρότερη μεταβολή του καιρού οπού προέρχεται από την βορειοδυτική Ευρώπη μέσω της βόρειας Ιταλίας. Θα επηρεάσει ολόκληρη την χώρα με βροχές που κατά τόπους θα είναι δυνατές και πιθανόν με καταιγίδες. Παράλληλα, θα υπάρξει και πτώση της θερμοκρασίας. Η ανάσταση του Κυρίου στις περισσότερες περιοχές θα χρειαστεί ομπρέλα και ανάλογο ντύσιμο καθώς η θερμοκρασία συγκριτικά με τις τιμές της Μεγάλης Τρίτης θα πέσει κατά 5 με 7 βαθμούς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κυριακή του Πάσχα

Η διαταραχή δείχνει να κινείται πολύ γρήγορα και να βελτιώνεται ο καιρός απο το μεσημέρι και μετά, από την βόρειο Ελλάδα προς τα ανατολικά μέχρι και το μεσημέρι. Μάλλον στις περισσότερες περιοχές δεν θα χρειαστεί στέγαστρο για το ψήσιμο του οβελία. Η θερμοκρασία θα πέσει κατά 5 βαθμούς. Ενώ το πρωί θα βρέξει στην βόρειο, κεντρική Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Δευτέρα του Πάσχα

Ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με την επιστροφή από θάλασσα και ξηρά να είναι καλή. Τρίτη του Πάσχα και Τετάρτη έρχεται ένα χαμηλό βαρομετρικό από τη βόρειο Αφρική. Θα μας δώσει αραιές συννεφιές και επεισόδια σκόνης, όχι όμως σε μεγάλο βαθμό.