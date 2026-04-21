Μετά τα αλκοτέστ έρχονται τα ναρκοτέστ στους ελέγχους της τροχαίας -Πότε ξεκινούν - iefimerida.gr

Αλλαγές στους ελέγχους της τροχαίας για την επικίνδυνη οδήγηση, έρχονται καθώς εκτός από τα αλκοτέστ αναμένεται να ξεκινήσουν και τα ναρκοτέστ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, τα νέα τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών θα ενταχθούν στους ελέγχους της τροχαίας μαζί με τα αλκοτέστ και θα πραγματοποιούνται σε όσους δεν πιάνονται να έχουν κάνει κατανάλωση αλκοόλ πάνω από επιτρεπτό όριο αλλά δεν πείθουν τους αστυνομικούς.

Οι ουσίες που θα ανιχνεύουν

Με βάση το ίδιο ρεπορτάζ τα εν λόγω τεστ θα μπορούν να ανιχνεύσουν ναρκωτικές ουσίες όπως μορφίνη, κοκαΐνη ινδική κάνναβη, αμφεταμίνες και μεθαφεταμίνες.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ΒΑ Αττικής Δημητρη Αποστολόπουλο οι εν λόγω έλεγχοι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ακόμη και μετά το καλοκαίρι.