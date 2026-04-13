Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων -Στο «κόκκινο» η κίνηση στην εθνική Αθηνών-Κορίνθου, live η κίνηση - iefimerida.gr

Συνεχίζεται η επάνοδος των εκδρομέων του Πάσχα στην Αττική με την κίνηση στους δρόμους να είναι αρκετά αυξημένη.

Συγκεκριμένα στην Αθηνών- Κορίνθου σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις λίγο πριν τα διόδια του Ισθμού μέχρι και την Κινέττα όπου τα οχήματα ενίοτε ακινητοποιούνται. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στην περιοχή της Κινέττας, όπου καταγράφονται ουρές που φτάνουν ακόμη και τα 50 χιλιόμετρα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στη συνέχεια μέχρι τα Μέγαρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίντεο: Η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στην Αθηνών-Κορίνθου

Καθυστερήσεις και στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου η οποία έχει κλείσει από το ύψος της Κινέττας.

Προβλήματα παρατηρούνται και στην Αθηνών-Λαμίας ειδικό στο οδικό τμήμα από τον Αυλώνα μέχρι και τη Μαλακάσα καθώς και από το Καπανδρίτι μέχρι τον Άγιο Στέφανο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: IntimeNews/ΖΗΣΗΣ ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική συνολικά 70.697 οχήματα. Συγκεκριμένα 37.725 οχήματα μέσω της Αθηνών- Κορίνθου και 32.972 από την Αθηνών-Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 στο ρεύμα εισόδου υπάρχει απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

