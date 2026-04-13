Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων -Στο «κόκκινο» η κίνηση στην εθνική Αθηνών-Κορίνθου, live η κίνηση - iefimerida.gr

Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων -Στο «κόκκινο» η κίνηση στην εθνική Αθηνών-Κορίνθου, live η κίνηση

Μετ' εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα / Φωτογραφία: βίντεο glomex
Συνεχίζεται η επάνοδος των εκδρομέων του Πάσχα στην Αττική με την κίνηση στους δρόμους να είναι αρκετά αυξημένη.

Συγκεκριμένα στην Αθηνών- Κορίνθου σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις λίγο πριν τα διόδια του Ισθμού μέχρι και την Κινέττα όπου τα οχήματα ενίοτε ακινητοποιούνται. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στην περιοχή της Κινέττας, όπου καταγράφονται ουρές που φτάνουν ακόμη και τα 50 χιλιόμετρα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στη συνέχεια μέχρι τα Μέγαρα.

Βίντεο: Η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στην Αθηνών-Κορίνθου

Καθυστερήσεις και στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου η οποία έχει κλείσει από το ύψος της Κινέττας.

Προβλήματα παρατηρούνται και στην Αθηνών-Λαμίας ειδικό στο οδικό τμήμα από τον Αυλώνα μέχρι και τη Μαλακάσα καθώς και από το Καπανδρίτι μέχρι τον Άγιο Στέφανο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική συνολικά 70.697 οχήματα. Συγκεκριμένα 37.725 οχήματα μέσω της Αθηνών- Κορίνθου και 32.972 από την Αθηνών-Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 στο ρεύμα εισόδου υπάρχει απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

