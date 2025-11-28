Μεσολόγγι: Κεραυνός χτύπησε στρατόπεδο -Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τέσσερις φαντάροι - iefimerida.gr

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τέσσερις στρατιώτες του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων Μεσολoγγίου, έπειτα από χτύπημα κεραυνού στον χώρο του στρατοπέδου.
Σύμφωνα με το aixmi-news, οι οπλίτες τραυματίστηκαν την ώρα που έκαναν μπάνιο, όταν ο κεραυνός έπληξε τον χώρο του στρατοπέδου και πέρασε ρεύμα μέσα από το νερό.
Εξιτήριο πήραν οι τρεις στρατιώτες -Στην Πάτρα για επιπλέον εξετάσεις ο τέταρτος
Οι τέσσερις στρατιώτες υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. Οι τρεις εξ αυτών έλαβαν εξιτήριο, ενώ ο τέταρτος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω έλεγχο.
Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για σοβαρό τραυματισμό των οπλιτών.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο