Μεσολόγγι: Κεραυνός χτύπησε στρατόπεδο -Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τέσσερις φαντάροι - iefimerida.gr

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τέσσερις στρατιώτες του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων Μεσολoγγίου, έπειτα από χτύπημα κεραυνού στον χώρο του στρατοπέδου.

Σύμφωνα με το aixmi-news, οι οπλίτες τραυματίστηκαν την ώρα που έκαναν μπάνιο, όταν ο κεραυνός έπληξε τον χώρο του στρατοπέδου και πέρασε ρεύμα μέσα από το νερό.

Εξιτήριο πήραν οι τρεις στρατιώτες -Στην Πάτρα για επιπλέον εξετάσεις ο τέταρτος

Οι τέσσερις στρατιώτες υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. Οι τρεις εξ αυτών έλαβαν εξιτήριο, ενώ ο τέταρτος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω έλεγχο.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για σοβαρό τραυματισμό των οπλιτών.