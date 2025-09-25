Μεσαρά Κρήτης: Δύο αδέλφια εντοπίστηκαν μαχαιρωμένα σε χωράφι - Πληροφορίες ότι τους επιτέθηκαν μέλη άλλης οικογένειας - iefimerida.gr

Σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε στη Μεσαρά το απόγευμα της Πέμπτης, όταν δύο αδέλφια, ηλικίας 29 και 32 ετών, εντοπίστηκαν μαχαιρωμένα σε χωράφι.

Σύμφωνα με το neakriti, το επεισόδιο σημειώθηκε στη Μεσαρά και πιο συγκεκριμένα στα Καπαριανά, αργά το απόγευμα της Πέμπτης (25/9) όταν μέλη μίας οικογένειας επιτέθηκαν με μαχαίρια σε δύο αδέλφια, ηλικίας 29 και 32 ετών.

Ο 32χρονος τραυματίστηκε στον θώρακα, ενώ ο αδελφός του φέρει πολλαπλά τραύματα στα χέρια και έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αφορμή για το αιματηρό επεισόδιο είναι ένα χωράφι. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, τα δύο αδέλφια διατηρούσαν τις αισθήσεις τους και κάλεσαν σε βοήθεια φίλους τους, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο. Παρότι η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, τα τραύματα που φέρουν παραμένουν σοβαρά.

Τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ -Αναζητούνται οι δράστες

Οι δύο βαριά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη την μεταφορά τους με συνοδεία γιατρού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το οποίο και εφημερεύει.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.