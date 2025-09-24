Η Μερόπη Κοσσυβάκη κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι με τίτλο «Προχώρα» - iefimerida.gr

Το πρώτο της τραγούδι με τίτλο «Προχώρα» κυκλοφόρησε η Μερόπη Κοσσυβάκη και συστήνεται στο κοινό, φέρνοντας μία φρεσκάδα που αναδεικνύει τον μουσικό παλμό της νέας γενιάς.

Κόρη Έλληνα Ηπειρώτη από την Κοιλάδα Αχελώου και Γαλλίδας μητέρας, η Μερόπη Κοσσυβάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Βρυξέλλες ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς και αυτό καθρεφτίζεται στον τρόπο που γράφει και τραγουδά: με λυρισμό, αλλά και με δύναμη.

Παράλληλα με την αγάπη της για τη μουσική, η Μερόπη σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης στο Παρίσι.

«Προχώρα»: Ένα βαθύ τραγούδι που περιγράφει όσα πρέπει να αφήσει κάποιος για να κοιτάξει μπροστά στη ζωή του

Το «Προχώρα» είναι ένα τραγούδι για τις μεταβάσεις της ζωής, για τη στιγμή που χρειάζεται να αφήσουμε πίσω το χθες και να βρούμε το θάρρος να κοιτάξουμε μπροστά.

Στίχοι και μουσική είναι δικοί της, μια αυθεντική δημιουργία που μιλά με απλότητα, αλλά και βάθος.

Μερόπη Κοσσυβάκη: Μία νέα καλλιτέχνιδα που κάνει τα πρώτα της βήματα στη μουσική σκηνή

Η Μερόπη Κοσσυβάκη δεν είναι ακόμα επαγγελματίας καλλιτέχνιδα. Είναι μια νέα δημιουργός που κάνει τα πρώτα της βήματα, με όνειρα, αγωνίες και αυθεντικότητα.

Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο νότες είναι οι φωνές των νέων που ζητούν να ακουστούν. Και η Μερόπη Κοσσυβάκη με το «Προχώρα» καλεί τον κόσμο να τη συντροφεύσει στο μουσικό της ταξίδι.

Ακούστε το «Προχώρα» της Μερόπης Κοσσυβάκη