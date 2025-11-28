 Σοκ στο Μενίδι: 14χρονη εμφανίστηκε στο ΑΤ με νεκρό έμβρυο -Συνελήφθη η μητέρα της για ξυλοδαρμό - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Μενίδι: 14χρονη εμφανίστηκε στο ΑΤ με νεκρό έμβρυο -Συνελήφθη η μητέρα της για ξυλοδαρμό

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε στο Μενίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 14χρονη Ρομά από την Αλβανία εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα στο Μενίδι με ένα νεκρό έμβρυο (1,5 μήνα) σε εφημερίδες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κορίτσι πλέον βρίσκεται στο Νοσοκομείο Παίδων και θα εξεταστεί από ιατροδικαστή και από γιατρούς για να διαπιστωθεί τι συνέβη.

Όπως είπε, απέβαλε έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από τη μητέρα της, ηλικίας 53 ετών, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της.

