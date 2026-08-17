Μενίδι: 17χρονος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι και σπασμένο μπουκάλι από ανήλικους -«Είμαι τυχερός που ζω», λέει το θύμα - iefimerida.gr

Ένα σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε στο Μενίδι, με έναν 17χρονο να δέχεται άγρια επίθεση από τρεις ανήλικους, οι οποίος προσπάθησαν να τον ληστέψουν.

Το θύμα της επίθεσης μίλησε στο Star, καταγγέλλοντας ότι οι δράστες ήταν ηλικίας από 14 έως 17 ετών, φορούσαν κουκούλες και ήθελαν να του αρπάξουν την τσάντα. Μάλιστα, ένας εξ αυτών κρατούσε μαχαίρι και ένας άλλος σπασμένο γυάλινο μπουκάλι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα από τις Αρχές για την ταυτότητα των δραστών, αλλά και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

«Ερχόταν κατά πάνω μου με το μπουκάλι, ήθελε να μου το καρφώσει στο λαιμό»

«Άρχισαν να μου ρίχνουν μαχαιριές στα χέρια, στο πρόσωπο με το μπουκάλι. Είμαι τυχερός που ζω», είπε αρχικά το θύμα της επίθεση, δείχνοντας τα σημάδια στα χέρια του, στο λαιμό και στο πρόσωπο από τα δύο αιχμηρά αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της απόπειρας ληστείας και συνέχισε:

«Ο ένας προσπαθούσε να μου ρίξει δύο μαχαιριές στην κοιλιά, αλλά δεν τα κατάφερε γιατί προσπαθούσα να τον αποφύγω. Ο άλλος ερχόταν κατά πάνω μου με το μπουκάλι. Ήθελε να μου το καρφώσει στο λαιμό».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον έσωσε περιστατικός και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο -«Το αίμα έτρεχε σαν ποτάμι»

Σωτήρια αποδέχτηκε η παρέμβαση ενός περαστικού, ο οποίος είπε στους ανήλικους να σταματήσουν, με τον 17χρονο να μεταφέρεται αιμόφυρτος στο νοσοκομείο.

«Πήγα στο νοσοκομείο επειδή αιμορραγούσα και με δέσανε. Το αίμα έτρεχε σαν ποτάμι», συμπλήρωσε το θύμα της επίθεσης.