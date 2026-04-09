Μενδώνη κατά Δούκα για τη Βασιλίσσης Όλγας: Υιοθετεί ως δικό του ένα έργο που πολέμησε - iefimerida.gr

Τις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων για την ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας σχολίασε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Ο κ. Δούκας, μιλώντας χθες στο iefimerida.gr, έκανε λόγο για έναν «πολυτροπικό δρόμο», που αποτελεί «στολίδι για την Αθήνα», και σήμερα η υπουργός Πολιτισμού, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, είπε: «Έχει ιδιαίτερη σημασία που ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δηλώνει υπερήφανος και ευτυχής για την ολοκλήρωση του έργου της οδού Βασιλίσσης Όλγας. Ένα έργο το οποίο ο δήμαρχος όχι απλώς αρνιόταν αλλά και πολέμησε, καθώς το έργο αντέβαινε στο προεκλογικό του όραμα για την Αθήνα».

Μενδώνη: Τι λησμονεί ο Χάρης Δούκας για τη Βασιλίσσης Όλγας

«Χαίρομαι, γιατί σήμερα ο Χάρης Δούκας όχι απλώς αποδέχεται και θαυμάζει τον δρόμο, που ολοκληρώνει την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, αλλά τον υιοθετεί ως δικό του, λησμονώντας ότι ο φορέας υλοποίησης του έργου, η Ανάπλαση Α.Ε., τελεί -από το 2024- υπό την εποπτεία πέντε υπουργείων, ανάμεσα στα οποία και το υπουργείο Πολιτισμού», συνέχισε η κυρία Μενδώνη.

Όσο για τον σχεδιασμό του έργου, η υπουργός Πολιτισμού τόνισε ότι «ο σχεδιασμός του έργου ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990. Η υλοποίηση του έργου ήταν στις προτεραιότητες του δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη. Το υπουργείο Πολιτισμού συνέπραξε, τότε, με τον Δήμο της Αθήνας, καθώς η διαμόρφωση της Βασιλίσσης Όλγας αναδεικνύει μείζονες αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της πόλης».

Και κατέληξε η κυρία Μενδώνη: «Οι εργασίες για τη διαμόρφωση του δρόμου έφεραν στο φως πολύ σημαντικές αρχαιότητες, που συμπληρώνουν την εικόνα των Αθηνών στη μετάβασή τους από την κλασική αρχαιότητα στη ρωμαϊκή περίοδο. Η ανάδειξή τους καθιστά τον "πολυτροπικό δρόμο" της Αθήνας ένα από τα πλέον πολύτιμα τοπόσημα στη μεγάλη ιστορική διαχρονία της πρωτεύουσας».