Μενδώνη κατά Δούκα για τη Βασιλίσσης Όλγας: Υιοθετεί ως δικό του ένα έργο που πολέμησε - iefimerida.gr

Μενδώνη κατά Δούκα για τη Βασιλίσσης Όλγας: Υιοθετεί ως δικό του ένα έργο που πολέμησε

Μενδώνη Δούκας
Τις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων για την ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας σχολίασε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Ο κ. Δούκας, μιλώντας χθες στο iefimerida.gr, έκανε λόγο για έναν «πολυτροπικό δρόμο», που αποτελεί «στολίδι για την Αθήνα», και σήμερα η υπουργός Πολιτισμού, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, είπε: «Έχει ιδιαίτερη σημασία που ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δηλώνει υπερήφανος και ευτυχής για την ολοκλήρωση του έργου της οδού Βασιλίσσης Όλγας. Ένα έργο το οποίο ο δήμαρχος όχι απλώς αρνιόταν αλλά και πολέμησε, καθώς το έργο αντέβαινε στο προεκλογικό του όραμα για την Αθήνα».

«Χαίρομαι, γιατί σήμερα ο Χάρης Δούκας όχι απλώς αποδέχεται και θαυμάζει τον δρόμο, που ολοκληρώνει την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, αλλά τον υιοθετεί ως δικό του, λησμονώντας ότι ο φορέας υλοποίησης του έργου, η Ανάπλαση Α.Ε., τελεί -από το 2024- υπό την εποπτεία πέντε υπουργείων, ανάμεσα στα οποία και το υπουργείο Πολιτισμού», συνέχισε η κυρία Μενδώνη.

Όσο για τον σχεδιασμό του έργου, η υπουργός Πολιτισμού τόνισε ότι «ο σχεδιασμός του έργου ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990. Η υλοποίηση του έργου ήταν στις προτεραιότητες του δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη. Το υπουργείο Πολιτισμού συνέπραξε, τότε, με τον Δήμο της Αθήνας, καθώς η διαμόρφωση της Βασιλίσσης Όλγας αναδεικνύει μείζονες αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της πόλης».

Και κατέληξε η κυρία Μενδώνη: «Οι εργασίες για τη διαμόρφωση του δρόμου έφεραν στο φως πολύ σημαντικές αρχαιότητες, που συμπληρώνουν την εικόνα των Αθηνών στη μετάβασή τους από την κλασική αρχαιότητα στη ρωμαϊκή περίοδο. Η ανάδειξή τους καθιστά τον "πολυτροπικό δρόμο" της Αθήνας ένα από τα πλέον πολύτιμα τοπόσημα στη μεγάλη ιστορική διαχρονία της πρωτεύουσας».

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ