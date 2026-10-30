Αυτή είναι η σύνθεση του Ειδικού Δικαστηρίου που θα δικάσει τον Χρήστο Τριαντόπουλο -Εγινε η κλήρωση στη Βουλή - iefimerida.gr

Στην Ολομέλεια της Βουλής έγινε, σε δημόσια συνεδρίαση, η κλήρωση των ανώτατων δικαστικών λειτουργών που απαρτίζουν το Ειδικό Δικαστήριο.

Ένα βήμα πριν από τη συγκρότηση του βρίσκεται το Ειδικό Δικαστήριο που θα δικάσει την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου σχετικά με τις παρεμβάσεις στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Τα καθήκοντα εισαγγελέα θα ασκήσει η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Καλουτά, με αναπληρώτρια την αντεισαγγελέα Ευσταθία Καπαγιάννη.

Από τον κατάλογο των 39 δικαστών του Αρείου Πάγου κληρώθηκαν ως τακτικά μέλη οι Απόστολος Φωτόπουλος, Παναγιώτης Μπολτέτσος, Στυλιανή Μπλέτα, Μαρία Γιαννακοπούλου, Άλκηστις Σιάνου, Γιώργος Παπαγεωργίου και Μαρία Αρχοντάκη Τραυλού Τζανετάτου. Από το Συμβούλιο της Επικρατείας κληρώθηκαν οι Δημήτρης Τομαράς, Δημήτρης Εμμανουηλίδης, Ευσταθία Σκούρα, Κωνσταντία Λαζαράκη, Αικατερίνη Ρωξάνα και Αναστασία Μαρία Παπαδημητρίου.



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Ως αναπληρωματικά μέλη ορίστηκαν οι αρεοπαγίτες Ιφιγένεια Ματσούκα, Μαρία Πετσάλη και Ερασμία Λιούλη, καθώς και οι Σύμβουλοι Επικρατείας Μαρίνα Αλεξάνδρα Τσακάλη, Ηλίας Μάζος και Ιωάννης Παπαγιάννης.



Την προεδρία του Ειδικού Δικαστηρίου αναλαμβάνει ο ανώτερος σε βαθμό από τους δικαστές του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και, μεταξύ ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος.



Μετά την κλήρωση, θα ακολουθήσει ο προσδιορισμός της δίκης. Ο πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου ορίζει με πράξη του την ημερομηνία έναρξης της δίκης, τον τόπο συνεδρίασης και τον κατάλογο των μαρτύρων. Η δίκη υπολογίζεται να ξεκινήσει στα τέλη του έτους.



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Υπενθυμίζεται ότι μαζί με τον πρώην υφυπουργό έχουν παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο τέσσερα ακόμη πρόσωπα.