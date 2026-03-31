Αυτά είναι τα μέλη της οικογένειας Βιλανάκη που έκαναν την κομπίνα με τις «χρυσές» λίρες στη Λάρισα [εικόνες] - iefimerida.gr

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛ.ΑΣ. τα στοιχεία των μελών της συμμορίας που έπεσε στα δίχτυα του ελληνικού FBI για την απάτη με τις χρυσές λίρες στη Λάρισα.

Πρόκειται για άτομα από την οικογένεια Βιλανάκη, με βαρύ ποινικό μητρώο που είναι γνώριμα στις Αρχές. Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης κατ’ εξακολούθηση με σκοπό να βλάψουν ξένη περιουσία και να αποκομίσουν αντίστοιχο παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, και της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, υπό τη μορφή της απόκτησης, κατοχής και χρήσης περιουσίας εν γνώσει κατά τον χρόνο κτήσης ή κατά τον χρόνο περιέλευσης της κατοχής ή της χρήσης του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα, της οποίας το αντικείμενο υπερβαίνει συνολικά την αξία των 120.000 ευρώ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται πως η έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ έφερε στο φως εντυπωσιακά ευρήματα από παράνομο οπλισμό, χρυσές λίρες, αλλά και πολυτελείς κατοικίες, ακόμη και βίλα με ελικοδρόμιο.

Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των τεσσάρων συλληφθέντων

ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γενν. 3/11/1982 στη Λάρισα﻿

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ Κυριάκος του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γενν. 29/1/1976 στην Έδεσσα﻿

ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ Μάρκος του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γενν. 6/6/1984 στην Κατερίνη﻿

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ Άγγελος του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γενν. 30/12/1980 στο Άργος﻿