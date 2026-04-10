Μείωση 50% στον κλάδο του yachting λόγω πολέμου -Τι λέει στο iefimerida ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργος Βάλλης - iefimerida.gr

Καμπανάκι κινδύνου για τον θαλάσσιο τουρισμό, καθώς ο κλάδος εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, με τις εξελίξεις να διαμορφώνουν ένα περιβάλλον έντονης πίεσης και αβεβαιότητας.

Το ελληνικό yachting βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο με σημαντικές απώλειες, ενώ η κρουαζιέρα δείχνει να περνά σε φάση επιβράδυνσης, ανατρέποντας την εικόνα των προηγούμενων ετών.

Πρόεδρος ΠΕΠΙΕΘ στο iefimerida: Ιδιαίτερα ανησυχητική η πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον θαλάσσιο τουρισμό

«Η πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον θαλάσσιο τουρισμό και το ελληνικό yachting είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και δεν επιτρέπει περιθώρια αισιοδοξίας», τονίζει στο iefimerida ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργος Βάλλης, περιγράφοντας το κλίμα με το οποίο ξεκινά η φετινή σεζόν.

Ήδη στον κλάδο του yachting, οι επιπτώσεις της διεθνούς αστάθειας λόγω της εμπόλεμης κατάσταση στο Ιράν, είναι ήδη εμφανείς. Σύμφωνα με τον κ. Βάλλη, ο πόλεμος και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν επηρεάσει άμεσα τη ζήτηση, οδηγώντας σε μείωση που προσεγγίζει το 50% στις κρατήσεις.

Οι ακυρώσεις ναυλώσεων αυξάνονται, ενώ η δραστηριότητα καταγράφει σαφή υποχώρηση, με την αγορά να εμφανίζεται ουσιαστικά παγωμένη, παρά τη διαχρονική ελκυστικότητα των ελληνικών προορισμών.

Ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργος Βάλλης



Οικονομική ανασφάλεια για τους εργαζομένους στον θαλάσσιο τουρισμό

Το πλήγμα δεν περιορίζεται στις επιχειρήσεις, αλλά επεκτείνεται και στους εργαζόμενους του κλάδου.

«Εποχικοί ναυτικοί αδυνατούν να βρουν εργασία, ενώ αρκετοί παραμένουν άνεργοι, καθώς για δεύτερο μήνα και ήδη προς τρίτο καθυστερεί η έναρξη της απασχόλησης. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την οικονομική ανασφάλεια και επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα βιωσιμότητας του επαγγέλματος» επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ.

Αυξημένο το κόστος λειτουργίας -Σχεδόν διπλάσιες οι τιμές των καυσίμων

Καθοριστικός παράγοντας επιβάρυνσης παραμένει το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Οι τιμές των καυσίμων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

«Το ναυτιλιακό μαύρο πετρέλαιο έχει ανέβει από περίπου 0,60 ευρώ στο 1,10 ευρώ ανά λίτρο και το πράσινο πετρέλαιο από 1,35 ευρώ στο 1,95- 2 ευρώ, ακόμη και με την κρατική επιδότηση. Την ίδια στιγμή, η μη πλήρης αξιοποίηση του Ισθμού της Κορίνθου υποχρεώνει τα σκάφη να πραγματοποιούν τον περίπλου της Πελοποννήσου για να κινηθούν προς το Ιόνιο, αυξάνοντας το λειτουργικό κόστος και δημιουργώντας καθυστερήσεις» τονίζει ο κ. Βάλλης.

Σε φάση επιβράδυνσης και ο κλάδος της κρουαζιέρας

Αλλά και ο κλάδος της κρουαζιέρας εισέρχεται σε φάση επιβράδυνσης. Η διεθνής αγορά αναδιατάσσεται, με τη γεωπολιτική αστάθεια να επιταχύνει μια τάση που είχε ήδη διαφανεί.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ανθρώπων της συγκεκριμένης αγοράς η πτώση που καταγράφεται αγγίζει το 17% στις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων και 10% στους επιβάτες στην Ελλάδα, εξέλιξη που σηματοδοτεί το τέλος της συνεχούς ανοδικής πορείας των προηγούμενων ετών. Τα στοιχεία του 2025 αποτυπώνουν ακόμη τη δυναμική του κλάδου, με 6.129 αφίξεις και 8,4 εκατ. επιβάτες, ωστόσο η φετινή χρονιά ξεκινά υπό διαφορετικές συνθήκες. Το λιμάνι του Πειραιά παραμένει κομβικό για την κρουαζιέρα, όμως η αβεβαιότητα γύρω από την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα και το αυξημένο κόστος μετακίνησης επηρεάζουν τις αποφάσεις τόσο των εταιρειών όσο και των ταξιδιωτών.

Επιπλέον, το τέλος κρουαζιέρας σε προορισμούς υψηλής επισκεψιμότητας, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, που φτάνει τα 20 ευρώ ανά επιβάτη, προσθέτει πίεση στην ανταγωνιστικότητα, την ώρα που οι κρατήσεις κινούνται ήδη σε χαμηλά επίπεδα.

Παρά τις προκλήσεις, η μετατόπιση δρομολογίων από τη Μέση Ανατολή προς τη Μεσόγειο δημιουργεί περιθώρια ενίσχυσης της ελληνικής παρουσίας στην κρουαζιέρα. Ωστόσο, το συνολικό σκηνικό παραμένει εύθραυστο και η φετινή χρονιά αναμένεται να αποτελέσει δοκιμασία αντοχών για ολόκληρο τον θαλάσσιο τουρισμό, με την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις να καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ.