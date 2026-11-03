Μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου στο 13% από το 2027 ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης -Εξετάζεται δωρεάν διάθεση στα σχολεία - iefimerida.gr

Στο 13% θα μειωθεί ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.



Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Alpha, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα προϊόντα περιόδου όπου ο ΦΠΑ θα μειωθεί από το 24% στο 13% από 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς, όπως είπε, υπάρχουν κορίτσια που δεν μπορούν να τα αγοράσουν.

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Μητσοτάκης: Είναι κίνηση κοινωνικής και φυλετικής δικαιοσύνης

«Υπάρχουν κορίτσια που δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Θα μειωθεί ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13% - είναι κίνηση κοινωνικής και φυλετικής δικαιοσύνης.



Έχω ζητήσει επίσης να εξεταστούν προγράμματα παροχής προϊόντων περιόδου σε σχολεία για κορίτσια σε περιοχές όπου έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, το μέτρο για τη μείωση στα προϊόντα περιόδου θα έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.