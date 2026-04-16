Αντίστροφη μέτρηση για τις παλιές ταυτότητες -Μέχρι πότε πρέπει να βγάλουμε καινούργια - iefimerida.gr

Η 3η Αυγούστου αποτελεί καταληκτική ημερομηνία χρήσης των παλαιών ταυτοτήτων, καθώς μέχρι τότε όλοι οι Έλληνες πολίτες καλούνται να έχουν βγάλει καινούργια.

Οι νέες ταυτότητες διαθέτουν μία μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη η οποία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, βοηθά στους ταχύτερους ελέγχους της Αστυνομίας.



Καθώς ο χρόνος κυλά αντίστροφα, η διαδικασία αντικατάστασης ταυτοτήτων φαίνεται ότι κυλά με γοργούς ρυθμούς καθώς καταγράφεται αυξημένη ζήτηση για την έκδοση νέων ταυτοτήτων.

Προγραμματισμένα ραντεβού

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση πολλά είναι τα προγραμματισμένα ραντεβού για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο σε ΑΤ όλης της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι οι νέες ταυτότητες περιλαμβάνουν τον μοναδικό προσωπικό αριθμό κάθε Έλληνα πολίτη ο οποίος αποθηκεύεται ηλεκτρονικά στο ενσωματωμένο chip.

Βήμα βήμα πώς κλείνουμε ραντεβού

Οι πολίτες μπορούν με τρόπο απλό και φιλικό να προγραμματίζουν ψηφιακά ραντεβού για την έκδοση νέου τύπου ταυτότητας.

Ο ενδιαφερόμενος - φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην πλατφόρμα id.gov.gr﻿ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτημα για ραντεβού με την ίδια διαδικασία και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων του, ηλικίας άνω των 12 ετών.

Μετά την είσοδο στην ανωτέρω πλατφόρμα, ο αιτών αφού πραγματοποιήσει επισκόπηση των στοιχείων του, καταχωρίζει υποχρεωτικά τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και προαιρετικά τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, τα οποία δύναται να αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Στη συνέχεια επιλέγει την Αρχή Έκδοσης (ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας), την ημερομηνία και τη ζώνη ώρας που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί.

Ακολούθως, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιβεβαιώσει την κράτησή του και να ολοκληρώσει τη διαδικασία επιλέγοντας την ένδειξη «Ναι» και λαμβάνει μήνυμα ενημέρωσης στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση, στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, βασικές πληροφορίες σχετικές με τη διεκπεραίωση της αιτηθείσας διαδικασίας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης στην οποία έχει επιλέξει να απευθυνθεί ο αιτών.

Το αίτημα προγραμματισμού ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, μέσω της ίδιας πλατφόρμας με την παραπάνω διαδικασία.

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να προγραμματίσουν την ημερομηνία ραντεβού για τα ίδια αλλά και για λογαριασμό τρίτων προσώπων για την έκδοση ή αντικατάσταση νέου τύπου ταυτότητας, πλην των περιπτώσεων απώλειας, κλοπής και φθοράς και μέσω Κ.Ε.Π.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα που εξαρτώνται από την ημερομηνία του ραντεβού αποστέλλονται από την πλατφόρμα μηνύματα υπενθύμισης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε ο αιτών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ψηφιακή Φωτογραφία: Πρέπει να βγάλετε πρόσφατη έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία σε φωτογράφο (συμβατή με τις προδιαγραφές ICAO), η οποία θα αποθηκευτεί σε ψηφιακό μέσο (π.χ. USB) ή θα σταλεί με email.

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση: Συμπληρώνεται και εκτυπώνεται από τον αστυνομικό στο Τμήμα κατά την παρουσία σας.

Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-Paravolo): 10€ για την έκδοση (έκδοση μέσω gov.gr ή ΚΕΠ, κωδικός 2043).

Παλιά Ταυτότητα: Η προηγούμενη ταυτότητά σας.