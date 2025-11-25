Αδιανόητο περιστατικό στη Μεγαλόπολη: Έβαλαν σκύλο σε τσουβάλι και τον πέταξαν σε κάδο σκουπιδιών [εικόνες] - iefimerida.gr

Αποτροπιασμό προκαλεί περιστατικό κακομεταχείρισης σκύλου στη Μεγαλόπολη, που είδε το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η κυρία Διονυσία Βλάχου μέσα από ανάρτηση που έκανε στο Facebook, το περασμένο Σάββατο το ζώο εντοπίστηκε σε τσουβάλι μέσα σε κάδο σκουπιδιών.

«Δεν ξέρουμε πόσες ώρες ήταν σ αυτή την κατάσταση η αν ήταν ναρκωμένο, αλλά η σκυλίτσα είχε μεγάλη αστάθεια στο περπάτημα της», αναφέρει μεταξύ άλλων η κ. Βλάχου.

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον Δήμο Μεγαλόπολης και το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα να αναζητούν πληροφορίες για να βρουν ποιος προχώρησε σε αυτή την κτηνωδία.

Η ανάρτηση της κυρίας Διονυσίας Βλάχου για την σκυλίτσα που βρέθηκε μέσα σε κάδο σκουπιδιών

«Μια ιστορία πολύ πικρή για την πόλη μας. Σάββατο απόγευμα πολίτης εντόπισε μέσα σε κάδο σκουπιδιών ένα σκύλο μέσα σ ένα τσουβάλι.

Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες και αναμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης. Αν κάποιος αναγνωρίζει το σκυλάκι μπορεί να δώσει πληροφορίες στο ΑΤ Μεγαλόπολης η στον Δήμο».