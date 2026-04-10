Μεγάλη Παρασκευή: Οι ώρες των ακολουθιών και η περιφορά του Επιταφίου - iefimerida.gr

Στην πιο πένθιμη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας, τη Μ. Παρασκευή, οι πιστοί ετοιμάζονται να προσέλθουν στις εκκλησίες με κατάνυξη για την περιφορά του Επιταφίου.

Η μέρα ξεκινά με την Ακολουθία της Αποκαθήλωσης, κατά την οποία τιμάται η στιγμή που ο Χριστός κατέβηκε από τον Σταυρό.

Το μεσημέρι οι ναοί ετοιμάζονται για τον Όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου, ο οποίος περιλαμβάνει τα πένθιμα εγκώμια στον Επιτάφιο.

Συνήθως, η ακολουθία ξεκινά γύρω στις 19:00, ενώ η καθιερωμένη περιφορά του Επιταφίου στους δρόμους της κάθε ενορίας πραγματοποιείται περίπου στις 21:00, ανάλογα με τον ναό. Οι πιστοί ακολουθούν με σιωπή και σεβασμό, ψάλλοντας τα πένθιμα τροπάρια, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης.

Για όσους θέλουν να συμμετάσχουν, πολλοί ναοί και μητροπόλεις αναρτούν τις ώρες των ακολουθιών σε εμφανή σημεία ή στις επίσημες ιστοσελίδες τους, ώστε οι πιστοί να μπορούν να προγραμματίσουν την παρουσία τους στις τελετές.