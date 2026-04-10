 Μεγάλη Παρασκευή: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μεταφοράς -Τα δρομολόγια τις ημέρες του Πάσχα - iefimerida.gr
Μεγάλη Παρασκευή: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μεταφοράς -Τα δρομολόγια τις ημέρες του Πάσχα

Αλλαγές έχουν προγραμματιστεί στα δρομολόγια των Μέσων Μεταφοράς τις ημέρες του Πάσχα.

Τη Μεγάλη Παρασκευή δεν θα ισχύσει η συνηθισμένη παράταση ωραρίου σε Μετρό και Τραμ και τα μέσα θα λειτουργήσουν έως τα μεσάνυχτα.

Το Μεγάλο Σάββατο τα τελευταία δρομολόγια θα ολοκληρωθούν πριν από τις 23:00.

Πάσχα: Τα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς

Μεγάλη Παρασκευή (10/04)

  • Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Κινούνται με πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου.
  • Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5′  μεταξύ 5:30 – 23:30, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες.
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ – 10,5′ μεταξύ 9:00 – 00:20, ανά 12,5′ νωρίτερα. Δεν θα ισχύει η δίωρη παράταση του ωραρίου λειτουργίας.
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7′ – 9′ μεταξύ 9:00 – 00:20, ανά 10' νωρίτερα. Δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36′. Δεν θα ισχύει η παράταση του ωραρίου λειτουργίας.
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα. Δεν θα ισχύει η παράταση του ωραρίου λειτουργίας.

Μεγάλο Σάββατο (11/04)

  • Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα αποσυρθούν νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ. Επομένως, τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται σταδιακά από τις 22:00, με τελευταίες αναχωρήσεις από τις 21:00. (Σημειώνεται ότι τα δρομολόγια του Αεροδρομίου συνήθως δεν διακόπτονται, ενώ τα λεωφορεία των νυκτερινών γραμμών εξέρχονται από τα αμαξοστάσια μετά τα μεσάνυχτα).
  • Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 6:00 – 16:00, ανά 12’5 ως τις 20:00, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες. Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′-10,5′ μεταξύ 9:00-21:30, ανά 12′ – 12,5′ τις υπόλοιπες ώρες. Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7′-10′ (ανά 36′ του Αεροδρομίου). Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′.

Κυριακή του Πάσχα (12/04)

  • Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.
  • Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5′ μεταξύ 6:00 – 23:00, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες.
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′.
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου).
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′.

Δευτέρα του Πάσχα (13/04)

  • Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′.
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου).
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′.

Τρίτη του Πάσχα (14/04)

  • Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Συνήθως εφαρμόζεται πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου.
  • Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες.
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 8,5′ ως τις 23:00, ανά 9,’ αργότερα.
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 6,5′ – 9,5′ τις υπόλοιπες ώρες.
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.

Τετάρτη του Πάσχα (15/04)

  • Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες.
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00-21:00, ανά 8,5'-11′ τις υπόλοιπες ώρες.
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 4,5′-6,5′ μεταξύ 6:00-20:00, ανά 7′-9,5′ τις υπόλοιπες ώρες.
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.
