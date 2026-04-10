Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα ανοίγουν σήμερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ -Το ωράριο μέχρι την Κυριακή του Πάσχα - iefimerida.gr

Κορυφώνεται η αγοραστική κίνηση στα καταστήματα, καθώς οι καταναλωτές κάνουν τις πασχαλινές αγορές τους.

Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή (10/04), το εορταστικό ωράριο θα ισχύσει από τις

13:00 έως τις 19:00.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών το εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Μ. Παρασκευή 10/4/2026 από τις 13:00 έως τις 19:00.

Μ. Σάββατο 11/4/2026 από τις 09:00 έως τις 15:00.

Η Κυριακή του Πάσχα 12/4/2026 και η Δευτέρα του Πάσχα 13/04/2026 είναι αργίες.

Οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη

Από την άλλη πλευρά, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Το ωράριο των σούπερ μάρκ﻿ετ τη Μεγάλη Παρασκευή

Από τις 13:00 και μετά ανοίγουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα τη Μεγάλη Παρασκευή στην Αττική, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα, ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη λειτουργία της Αποκαθήλωσης. Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ αναμένεται να κλείσουν στις 20:00.

