Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα από την κακοκαιρία -Σπίτια κρέμονται στον αέρα, έτοιμα να καταρρεύσουν [εικόνα] - iefimerida.gr

Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα από την κακοκαιρία -Σπίτια κρέμονται στον αέρα, έτοιμα να καταρρεύσουν [εικόνα]

Τα σπίτια βρίσκονται μια ανάσα από την κατάρρευση
Τα σπίτια βρίσκονται μια ανάσα από την κατάρρευση / Φωτογραφία: Facebook
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση στα Τζουμέρκα λόγω της μεγάλης κατολίσθησης που προκάλεσε η κακοκαιρία «Adel», η οποία συνεχίζει να σαρώνει τη χώρα.

Στο τμήμα του Πάνω Μαχαλά, το έδαφος έχει υποχωρήσει σε τέτοιον βαθμό, ώστε σπίτια «κρέμονται στον αέρα», προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους και στις τοπικές αρχές.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής. Μεγάλο τμήμα του εδάφους έχει καταρρεύσει, διαμορφώνοντας μια εκτεταμένη κατολίσθηση δίπλα στις κατοικίες της περιοχής. Κάτοικοι και τοπικές αρχές παρακολουθούν με μεγάλη αγωνία την εξέλιξη, καθώς η αστάθεια του εδάφους παραμένει και υπάρχει φόβος για νέες υποχωρήσεις.

«Τεράστιες ζημιές»

Ο περιφερειάρχης, μιλώντας στον Alpha, τόνισε πως τα Τζουμέρκα βρίσκονται αντιμέτωπα με το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής. Όπως ανέφερε, οι υποδομές έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές και τα συνεργεία της Περιφέρειας εργάζονται ασταμάτητα για να καθαρίσουν σημεία του οδοστρώματος και να ανοίξουν προσωρινά περάσματα, ώστε η περιοχή να παραμείνει λειτουργική, κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο, δεδομένου ότι αποτελεί τουριστικό προορισμό για τα Χριστούγεννα.

Σε ό,τι αφορά τα κόστη των αποκαταστάσεων, ο Αλέξανδρος Καχριμάνης υπολόγισε ότι το συνολικό ποσό θα προσεγγίσει το 1 εκατομμύριο ευρώ, καθώς το εύρος των ζημιών είναι εκτεταμένο και απαιτεί άμεσες επεμβάσεις.

