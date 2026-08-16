 Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο με υλικά συσκευασίας στη Λάρισα, μήνυμα από το 112 για τους καπνούς - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο με υλικά συσκευασίας στη Λάρισα, μήνυμα από το 112 για τους καπνούς

Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο με υλικά συσκευασίας στη Λάρισα
Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο με υλικά συσκευασίας στη Λάρισα
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε εγκαταστάσεις εργοστασίου με υλικά συσκευασίας, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Λάρισας-Αθηνών, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση.

Ένα τεράστιο σύννεφο πυκνού μαύρου καπνού έχει καλύψει τον ουρανό της περιοχής και είναι ορατό από μεγάλη απόσταση, όπως αναφέρει το larissanet.gr.

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Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς, την έκταση των ζημιών ή τυχόν τραυματισμούς.

Λόγω των πυκνών καπνών, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής.

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