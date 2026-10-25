 Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» -Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της, Άγγελος Γιαννακόπουλος, κι ένας λογιστής - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» -Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της, Άγγελος Γιαννακόπουλος, κι ένας λογιστής

To χωριάτικο
Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του πρώην «Χωριάτικο» Άγγελος Γιαννακόπουλος
ΚΑΤΙΑ ΝΙΑΚΑΡΗ
Κάτια Νιάκαρη

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε αλυσίδα φούρνων, και φέρεται να έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της, Άγγελος Γιαννακόπουλος.

Ήδη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Αττικά Αρτοποιεία» (ή «Αττικοί Φούρνοι»), παλαιότερα γνωστά ως το «Χωριάτικο», καθώς και ένας λογιστής, ο οποίος φέρεται να είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο στη δομή της οργάνωσης.

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Ο επιχειρηματίας, που και στο παρελθόν είχε προβλήματα με τη Δικαιοσύνη, φέρεται να έχει συλληφθεί για φορολογική απάτη.

Με ποινικό παρελθόν ο επιχειρηματίας

Στο παρελθόν ο Αγγελος Γιαννακόπουλος είχε συλληφθεί για υπόθεση κυκλώματος trafficking, το 2008.

Τον Απρίλιο του 2015, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον έκρινε ένοχο, σε πρώτο βαθμό για τα αδικήματα σχετικά με σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τη σωματεμπορία και ηθική αυτουργία σε απάτη.

Η συνολική ποινή που του επιβλήθηκε ήταν κάθειρξη 10 ετών και 6 μηνών. Η έφεσή του είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Τον Νοέμβριο του 2025, συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί τη Lamborghini του με ταχύτητα 216 χλμ./ώρα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Αργυρούπολης, όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν 70 χλμ./ώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

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