Με υψηλότερες θερμοκρασίες και σκόνη η εβδομάδα -Η πρόγνωση καιρού του Γ. Καλλιάνου - iefimerida.gr

Υψηλές για την εποχή αναμένονται οι θερμοκρασίες της εβδομάδας, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού του Γιάννη Καλλιάνου.



Κύριο χαρακτηριστικό της εβδομάδας αναμένεται να είναι η αφρικανική σκόνη, η οποία θα είναι ιδιαίτερα αισθητή από αύριο και στη συνέχεια.



Σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 21-22 βαθμούς Κελσίου.



Αναλυτικά η πρόγνωση καιρού από τον Γιάννη Καλλιάνο

Με υψηλότερες θερμοκρασίες, σκόνη και τοπικές λασποβροχές ο καιρός αυτής της εβδομάδας.



🔹 Με θερμοκρασίες πιο αυξημένες σε σχέση με την εποχή θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς ο υδράργυρος θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον ήπιας και σχετικά θερμής ανοιξιάτικης περιόδου που δεν θα λείψουν όμως οι τοπικές βροχές.



▪️ Κύριο χαρακτηριστικό της εβδομάδας θα αποτελέσει η παρουσία αφρικανικής σκόνης, η οποία από την Τρίτη και κυρίως στη συνέχεια θα καταστεί ιδιαίτερα αισθητή. Οι συγκεντρώσεις της θα είναι αυξημένες, περιορίζοντας κατά τόπους την ορατότητα και επιβαρύνοντας την ποιότητα του αέρα, ενώ θα σημειωθούν και τοπικές λασποβροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Πέμπτη στην Κρήτη και πιθανότατα την Παρασκευή στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

👉 Ακολουθούν οι μέγιστες θερμοκρασίες ανά περιοχή έως και την Παρασκευή 17 Απριλίου: