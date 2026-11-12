Με τηλεκπαίδευση θα λειτουργήσει το 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού -Έκλεισε λόγω συναγερμού για διαρροή προπανίου, σε εξέλιξη ο έλεγχος

Με τηλεκπαίδευση θα κάνουν μάθημα σήμερα οι μαθήτριες και οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, καθώς σήμανε συναγερμός για διαρροή αερίου.

Ειδικότερα, κλειστό θα παραμένει το 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, έπειτα από συναγερμό για πιθανή διαρροή προπανίου.

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Το περιστατικό έρχεται λίγο μετά το αντίστοιχο ζήτημα με τα σχολεία της Γκράβας , που είχε οδηγήσει χιλιάδες μαθητές στην τηλεκπαίδευση και σε προσωρινό κλείσιμο του συγκροτήματος.

Το συμβάν σημειώθηκε την Τετάρτη την ώρα των τελευταίων μαθημάτων, όταν ενεργοποιήθηκε ξαφνικά το σύστημα ανίχνευσης αερίου και ήχησε ο συναγερμός. Ο χώρος εκκενώθηκε άμεσα. Τα στοιχεία παραπέμπουν σε διαρροή προπανίου, χωρίς αυτό να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Δήμαρχος Κορυδαλλού: Το σχολείο εκκενώθηκε, σήμερα ο έλεγχος

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο δήμαρχος Κορυδαλλού, Νίκος Χουρσαλάς, εξήγησε ότι στο σχολείο λειτουργεί εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας, όπου οι μαθητές χρησιμοποιούν εξοπλισμό με φλόγα. Λόγω του κινδύνου για μαθητές και εκπαιδευτικούς, η διοίκηση είχε εγκαταστήσει πριν από 15 μήνες σε ειδική αίθουσα μηχανισμό ανίχνευσης αερίου, ο οποίος προειδοποιεί σε περίπτωση διαρροής. Όταν ενεργοποιήθηκε, το σχολείο εκκενώθηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ενώ τα μαθήματα του Εσπερινού δεν πραγματοποιήθηκαν, για λόγους ασφαλείας.

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Σήμερα αναμένεται στο σχολείο ειδικό συνεργείο, το οποίο θα εξετάσει τους αισθητήρες για να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την ενεργοποίησή τους.