Με τι καιρό θα κάνουμε Πάσχα: Η πρόγνωση των μετεωρολόγων έως και την Κυριακή - iefimerida.gr

Πλησιάζοντας στην κορύφωση των εορτών του Πάσχα, ο καιρός έρχεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ενόψει και της εξόδου από τα αστικά κέντρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση από το Meteo.gr, τη Μ. Τετάρτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα, ενώ στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου αναμένονται τοπικές βροχές.

Αναλυτική πρόγνωση για τη Μ. Τετάρτη

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 6 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 3 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 7 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Στον Κορινθιακό υπάρχει πιθανότητα οι βορειοδυτικοί άνεμοι να φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα τελευταία στοιχεία δίνουν βροχές το Μ. Σάββατο και ψύχρα την Κυριακή του Πάσχα, χωρίς να αναμένονται φαινόμενα που θα δυσκολέψουν το παραδοσιακό σούβλισμα του οβελία.

Καντερές: Μικρή αλλαγή από Μ. Πέμπτη

Στην πρόγνωσή του για λογαριασμό του iefimerida.gr, o πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Νίκος Καντερές κάνει λόγο για μεταβολή του καιρού, η οποία θα ξεκινήσει από τη Μ. Πέμπτη και θα επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με τον έμπειρο μετεωρολόγο, το Μεγάλο Σάββατο αναμένεται η «χειρότερη» ημέρα της εβδομάδας, ενώ την Κυριακή του Πάσχα βαθμιαία ο άστατος καιρός θα περιοριστεί προς τα ανατολικά.

Τη Δευτέρα του Πάσχα σε όλη τη χώρα ο καιρός θα είναι πολύ καλός, αλλά μία ημέρα μετά θα ακολουθήσει νέο χαμηλό, που θα μας φέρει συννεφιές και χώμα από την Αφρική.

Καλλιάνος: Βροχές στις περισσότερες περιοχές το Μ. Σάββατο - Ψύχρα την Κυριακή του Πάσχα

Βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας το Μ. Σάββατο «βλέπει» ο μετεωρολόγος του Mega Γιάννης Καλλιάνος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Live Νews», ο Γιάννης Καλλιάνος σημείωσε πως από Μ. Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και σε περιοχές του βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 5-6 μποφόρ.

Τη Μ. Παρασκευή ο μετεωρολόγος αναμένει λίγα φαινόμενα στις ίδιες περιοχές και κυρίως τοπικά, ενώ το Μ. Σάββατο αναμένει κορύφωση των βροχοπτώσεων, οι οποίες θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Ο κ. Καλλιάνος σημείωσε, πάντως, πως την ώρα της Ανάστασης τα φαινόμενα θα έχουν περιοριστεί πάνω από τις Κυκλάδες.

Τέλος, για την Κυριακή του Πάσχα τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πτώση της θερμοκρασίας, αλλά χωρίς βροχές, παρά μόνο κάποια λίγα τοπικά φαινόμενα.

