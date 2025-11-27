Με πτήση στρατιωτικού αεροσκάφους στην Κρήτη η σορός του 19χρονου ΕΠΟΠ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο - iefimerida.gr

Στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» με πτήση στρατιωτικού αεροσκάφους τύπου C130 έφτασε λίγο πριν τις 3:30 το μεσημέρι η σορός του άτυχου 19χρονου ΕΠΟΠ.﻿

Ο 19χρονος ΕΠΟΠ στρατιώτης τραυματίστηκε θανάσιμα χθες κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στη Ρόδο.

Τυλιγμένο στη γαλανόλευκη το φέρετρο του 19χρονου ΕΠΟΠ

Τυλιγμένο στη γαλανόλευκη, το φέρετρο με τον 19χρονο παρέλαβε όχημα γραφείου τελετών προκειμένου να τον μεταφέρει στον τόπο γέννησης και διαμονής του, στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού, που όπως ολόκληρη η Κρήτη πενθεί τον άδικο και πρόωρο χαμό του.

Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον 19χρονο θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 28-11-2025 στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.