Με πληρότητες 100% αναχωρούν τα ΚΤΕΛ από Κηφισό και Λιοσίων -Οι τρεις πιο δημοφιλείς προορισμοί - iefimerida.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Με πληρότητες 100% αναχωρούν τα ΚΤΕΛ από Κηφισό και Λιοσίων -Οι τρεις πιο δημοφιλείς προορισμοί

ΚΤΕΛ Κηφισού / (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Με πληρότητες που αγγίζουν το 100% αναχωρούν τα ΚΤΕΛ από Κηφισο και Λιοσίων ενώ έχουν προγραμματιστεί και έκτακτα δρομολόγια για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση.

Εκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ

Οπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ) και ΚΤΕΛ Κηφισού, Σοφοκλής Φάτσιος, «φέτος η κίνηση είναι πολύ αυξημένη, με τα λεωφορεία να αναχωρούν με πληρότητες στο 100% και από τους δυο σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια. Χθες, είχαν προστεθεί 150 έξτρα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού, πέραν των 250 που είναι σε καθημερινή βάση, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 50 έξτρα δρομολόγια. H κίνηση σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια από τον σταθμό των Λιοσίων είναι αυξημένη περίπου 10%.»

Οι προορισμοί με αυξημένη κίνηση είναι η Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία και η Θεσσαλία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

