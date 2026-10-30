Με κακοκαιρία κάνει «ποδαρικό» ο Νοέμβριος: Βροχές, καταιγίδες και μποφόρ -Πόσο θα διαρκέσουν τα φαινόμενα - iefimerida.gr

Νέα κακοκαιρία αναμένεται στην Ελλάδα από την Κυριακή, με ισχυρές βροχές και ενισχυμένους ανέμους.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός θα αρχίζει να αλλάζει από το Σάββατο 31/10, ωστόσο έντονα φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου, και θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα.

Η επιδείνωση θα ξεκινήσει από τα δυτικά, εξαιτίας βαρομετρικού χαμηλού που κινείται από την Ιταλία προς τη χώρα μας, ενώ τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά στα κεντρικά, τα βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου.

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Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας

Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας, καθώς οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες ενδέχεται να παρουσιάσουν κατά τόπους μεγάλη ένταση.

Παράλληλα, αυξημένη πιθανότητα ισχυρών φαινομένων υπάρχει για την κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η πρόγνωση Κολυδά

Ο καιρός το Σάββατο 31 Οκτωβρίου θα παρουσιάσει τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και ιδιαίτερα στο Αιγαίο, με τη Ρόδο να δέχεται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 5-6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι ασθενέστεροι.

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Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φθινοπωρινά επίπεδα, με 13-16°C στη Θεσσαλονίκη και 12-19°C στην Αθήνα.

Την Κυριακή αυξάνονται οι βροχές στα βόρεια, τη Δευτέρα στις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ την Τρίτη τα πιο έντονα φαινόμενα μετατοπίζονται προς Θράκη και Ανατολική Μακεδονία.

Τι αναφέρει ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου

Η αλλαγή έχει αρχίσει ήδη από την Παρασκευή και φαίνεται να έχει συνέχεια, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου.

«Οι βροχές επανέρχονται μέσα στο Σαββατοκύριακο και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, κατά τόπους με μεγαλύτερη ένταση» αναφέρει σε ανάρτησή του. «Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο πόσο δυνατά θα βρέξει, αλλά και στη διάρκεια των φαινομένων και στο νερό που μπορεί να συγκεντρωθεί σε διαδοχικές ημέρες» σημειώνει.

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Τι καιρό θα κάνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το Σάββατο 31 Οκτωβρίου



Στην Αττική, το Σάββατο αναμένονται φθινοπωρινές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο στην Αθήνα να κυμαίνεται περίπου από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία το Σάββατο αναμένεται να κυμανθεί περίπου από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Για την κεντρική Μακεδονία, η πρόγνωση προβλέπει βροχές και πιθανές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να ενδέχεται να ενταθούν κατά την εξέλιξη της κακοκαιρίας.