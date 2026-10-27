Με βροχές και καταιγίδες η 28η Οκτωβρίου -Πώς θα γίνουν οι παρελάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η πρόγνωση Αρναούτογλου - iefimerida.gr

Συννεφιασμένος και με αρκετές βροχές θα είναι ο καιρός την 28η Οκτωβρίου, ενώ έντονα θα είναι τα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου, η κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως Σκόπελο, Βόλο, Λαμία, Λιβαδειά, Κυκλάδες, αλλά και την Αττική. Τοπικά έντονα φαινόμενα αναμένονται και στα Δωδεκάνησα, ενώ από το μεσημέρι και μετά αρκετό νερό θα έχουμε εκ νέου στη βόρεια Εύβοια, στη Μαγνησία και στις Σποράδες.

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Παράλληλα, ο κ. Αρναούτογλου αναφέρει ότι χιόνια αναμένονται πάνω από τα 900 μέτρα στη δυτική Μακεδονία, στην ορεινή Θεσσαλία, στη Βόρεια Στερεά όπως και στη ΒΑ Πελοπόννησο πάνω από τα 1.300 μέτρα.

Η θερμοκρασία αναμένεται στα κεντρικά στους 14 βαθμούς, στα νότια στους 20, στα βόρεια από 14 έως και 17, στα δυτικά από 17 έως 19 και στα ανατολικά νησιωτικά από 16 έως και 20 βαθμούς Κελσίου.

Παρέλαση με συννεφιά σε Αθήνα και θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη οι παρελάσεις θα γίνουν κυρίως με συννεφιά.

Μάλιστα, ο μετεωρολόγος εκτιμά ότι ο καιρός σταδιακά θα καθαρίσει και δεν θα υπάρξουν προβλήματα στις περιοχές αυτές.

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Προειδοποίηση για πολύ νερό σε Μαγνησία, Σποράδες και Δωδεκάνησα

Επιπλέον, ο μετεωρολόγος υπογραμμίζει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες και Δωδεκάνησα.

Μάλιστα, ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει ότι η μεγάλη ποσότητα νερού που εκτιμάται ότι θα πέσει στις συγκεκριμένες περιοχές θα τις ταλαιπωρήσει λίγο παραπάνω λόγω της επιβάρυνσης από βροχές το προηγούμενο διάστημα.

Το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Φαινομένων της ΕΜΥ

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).



Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται την Τετάρτη (28-10-2026) στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τετάρτη (28-10-2026)

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

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β) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Red Code σε πέντε περιφέρειες

Υπενθυμίζεται ότι σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) για την Τετάρτη βρίσκονται πέντε περιφέρειες της χώρας.

Ειδικότερα, οι περιφέρειες αυτές είναι οι εξής:

Οι Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η Περιφέρεια Αττικής.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων και Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό της 28ης Οκτωβρίου

Στο Ιόνιο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και στα ανατολικά και νότια σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και δυτικά ορεινά.

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Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7, στο βόρειο Αιγαίο πιθανόν 8, και στα νοτιοανατολικά νότιοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 15 με 18 και στα νησιά τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Οι ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν ως εξής:

Αττική 12-17

Θεσσαλονίκη 9-18

Θράκη 9-18

Ανατολική Μακεδονία 9-18

Κεντρική Μακεδονία 9-18

Δυτική Μακεδονία 6-14

Ήπειρος 8-17

Θεσσαλία 8 -15

Νησιά Ιονίου 12-19

Δυτική Στερεά 9-15

Δυτική Πελοπόννησος 9-17

Ανατολική Πελοπόννησος 11-16

Κυκλάδες 15-19

Ανατολική Στερεά - Εύβοια 8-15

Κρήτη 12-20

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 14-18

Δωδεκάνησα 16-22

