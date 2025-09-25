«Μαζί για το Παιδί»: Ανακατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κόνιτσας - iefimerida.gr

Το Μαζί για το Παιδί, ανακατασκεύασε το κλειστό γυμναστήριο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κόνιτσας, προσφέροντας σε 67 μαθητές και 15 εκπαιδευτικούς έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο άθλησης.

Η δράση υλοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη της ΙΟΝ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαζί στις Ακριτικές».

Με την παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε, το δάπεδο του γηπέδου ενισχύθηκε με ακρυλικό σύστημα έκτασης 200 τ.μ., διαγραμμίστηκε για μπάσκετ και βόλεϊ, τοποθετήθηκαν δύο νέα ταμπλό τοίχου με στεφάνια και διχτάκια, εγκαταστάθηκε δίχτυ βόλεϊ με άμεση ανάρτηση στους τοίχους, ενώ ταυτόχρονα φρεσκαρίστηκαν με βαφή οι εσωτερικοί τοίχοι του γυμναστηρίου.

Παράλληλα, το σχολείο εξοπλίστηκε με 262 τεμάχια αθλητικού εξοπλισμού και υλικού, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται πολύζυγα, βατήρας, πλινθίο, δοκός ισορροπίας και σάκος πυγμαχίας, καθώς και στρώματα γυμναστικής και τοίχος αναρρίχησης. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μπάλες, κώνους, εμπόδια, σκυτάλες, στεφάνια και διακριτικά ομάδων, αλλά και παιχνίδια στόχου και ισορροπίας, όπως σετ boccia και μίνι γκολφ.

Με την αναβάθμιση του γυμναστηρίου, οι μαθητές έχουν πλέον τη δυνατότητα να αθλούνται σε έναν ασφαλή χώρο που ευνοεί την υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής, την καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας και ευγενούς άμιλλας, αλλά και τη δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου τους κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν οι εξωτερικές δραστηριότητες περιορίζονται λόγω καιρικών συνθηκών.

Η κυρία Αλεξάνδρα Μαρτίνου, Πρόεδρος του Μαζί για το Παιδί, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που, με τη στήριξη της ΙΟΝ, προσφέραμε στα παιδιά της Κόνιτσας έναν χώρο που ενθαρρύνει την άθληση και την ψυχαγωγία. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε τα παιδιά να τον αξιοποιούν πλήρως με αφορμή την Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού- μια ημέρα που μας υπενθυμίζει την αξία της σωματικής άσκησης στην καθημερινότητά τους. Μέσα από το πρόγραμμα «Μαζί στις Ακριτικές» συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα σε σχολεία και κοινότητες που έχουν ανάγκη, δίνοντας στα παιδιά ίσες ευκαιρίες για μάθηση και παιχνίδι».

Ο κύριος Μιλτιάδης Τριανταφύλλου, Διευθύνων Σύμβουλος ΙΟΝ Α.Ε. δήλωσε «Η εταιρία ΙΟΝ για πάνω από 95 χρόνια βρίσκεται κοντά στην ελληνική οικογένεια με τα αγαπημένα προϊόντα σοκολάτας, πιστή στις αξίες της που είναι η ποιότητα και η κοινωνική ευαισθησία. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με το Μαζί για το Παιδί στηρίζουμε έμπρακτα το έργο αυτό με το όραμα να δημιουργήσουμε ένα χώρο όπου οι μαθητές μπορούν να αναπτύσσουν το ταλέντο τους, να αθλούνται και να ενισχύουν το πνεύμα της ομαδικότητας. Ελπίζουμε ότι το νέο γυμναστήριο θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης και χαράς για όλους».

Η κυρία Μαρία Μάντζιου, Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κόνιτσας, δήλωσε: «Η αξιοποίηση ενός κατάλληλα διαμορφωμένου χώρου άθλησης, εξοπλισμένου με σύγχρονο και πολυλειτουργικό γυμναστηριακό υλικό, προσφέρει στους μαθητές μας ένα ασφαλές, δημιουργικό και ποιοτικό περιβάλλον άσκησης και σωματικής ευεξίας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κόνιτσας εκφράζουν τη βαθιά τους ευγνωμοσύνη στο Μαζί για το Παιδί που με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας ΙΟΝ ενίσχυσαν έμπρακτα την ποιότητα της σχολικής ζωής και προσφέρουν νέες ευκαιρίες άθλησης και ανάπτυξης στους ﻿μαθητές της ακριτικής μας περιοχής.»

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαζί στις Ακριτικές» του Μαζί για το Παιδί που έχει ως στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματος κάθε παιδιού, στις ίσες ευκαιρίες στη γνώση, στην εκπαίδευση, στο παιχνίδι και στον αθλητισμό καθώς και στην πρόσβαση σε εξελιγμένες ιατρικές υπηρεσίες σε οποιαδήποτε σημείο της χώρας και αν κατοικεί.

