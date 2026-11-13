Ματίνα Παγώνη για προϊσταμένη Επιθεώρησης Εργασίας μετά το συμβάν με την Κωνσταντοπούλου: «Ήταν σε πραγματικά άσχημη κατάσταση»

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την υπόθεση της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με νευρικό κλονισμό μετά από καβγά με την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Την είδηση έκανε χθες γνωστή με ανάρτησή του ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι η προϊσταμένη λιποθύμησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο που είχε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, και υπέστη νευρικό κλονισμό.

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Η προϊσταμένη επιθεωρήτρια κλήθηκε να εξετάσει καταγγελία εργαζομένης για διάφορες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας από την Ζωή Κωνσταντοπούλου και ακολούθησε το περιστατικό.

Το ΕΚΑΒ κατηγόρησε με ανακοίνωσή του την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας , ότι όταν οι διασώστες έφτασαν στην Επιθεώρηση Εργασίας για να παραλάβουν την ασθενή προϊσταμένη, η ίδια τους ειρωνευόταν λέγοντάς τους χαρακτηριστικά: «Κάνετε σόου για εργαλειοποίηση του περιστατικού».

Μαθιόπουλος: «Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε στους διασώστες ''τι σόου είναι αυτό που κάνετε και τι εργαλειοποιείτε μια κατάσταση''»

Ο Γιώργος Μαθιόπουλος, πρόεδρος των εργαζομένων ΕΚΑΒ Αθηνών, μιλώντας σήμερα το πρωί στο MEGA επιβεβαίωσε το γεγονός, λέγοντας ότι οι διασώστες βρήκαν την προϊσταμένη σε αδυναμία, της έδωσαν της πρώτες βοήθειες και την κατέβασαν στο ασθενοφόρο με καρέκλα, όπως προβλέπεται από την διαδικασία.

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Όπως περιέγραψε, στο διάδρομο ήταν η κα Κωνσταντοπούλου η οποία ειρωνεύτηκε του διασώστες που έκαναν την δουλειά τους, χωρίς να γνωρίζουν τι είχε προηγηθεί.

«Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε στους διασώστες ''τι σόου είναι αυτό που κάνετε και τι εργαλειοποιείτε μια κατάσταση''» είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαθιόπουλος.

Ματίνα Παγώνη: «Όταν μεταφέρθηκε η γυναίκα στο νοσοκομείο, ήταν σε άσχημη κατάσταση»

Από την πλευρά της, η Ματίνα Παγώνη καταδίκασε το περιστατικό με τους διασώστες του ΕΚΑΒ και εξήγησε ότι όταν μεταφέρθηκε η γυναίκα στο νοσοκομείο Γεννηματάς, πραγματικά ήταν σε άσχημη κατάσταση.

«Ο κάθε άνθρωπος αντιδρά στις επιθέσεις διαφορετικά, ανάλογα με τον χαρακτήρα του. Όταν μεταφέρθηκε η γυναίκα στο νοσοκομείο, πραγματικά ήταν σε άσχημη κατάσταση» είπε . Αντιμετωπίστηκε από τρεις ειδικότητες, έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και σιγά σιγά άρχισε να επανέρχεται. Σύντομα θα βγει από το νοσοκομείο» είπε χαρακτηριστικά.