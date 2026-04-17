Μαθήτριες από τα Χανιά καινοτομούν και κατακτούν την... Ευρώπη -Τι είναι CALMify AI που ανιχνεύει σημάδια άγχους - iefimerida.gr

Μαθητές Γυμνασίου πρωτοπορούν, καινοτομούν και μετατρέπουν την τεχνολογία σε σύμμαχο, ανακαλύπτοντας «έξυπνη» συσκευή που ανιχνεύει σημάδια άγχους κατά τη διάρκεια της μελέτης.



Ο λόγος για την ομάδα από τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανίων Κρήτης, που κατέλαβε την πρώτη θέση, ανάμεσα σε περισσότερες από 80 μαθητικές ομάδες γυμνασίου απ’ όλη τη χώρα, στον διαγωνισμό Generation Next.



Οι μαθήτριες, Eva Golikova, Ελευθερία Τζαγκαράκη, Αλεξάνδρα Παπαδογιωργάκη και Ζουλιέν Χαραλαμπάκη, με επιβλέποντα εκπαιδευτικό τον κ. Άλκη Μπακαρό, σχεδίασαν μια «έξυπνη» συσκευή που ανιχνεύει σημάδια άγχους κατά τη διάρκεια της μελέτης, όπως η στάση σώματος και οι εκφράσεις του προσώπου και ενεργοποιεί αυτόματα μία εξατομικευμένη χαλαρωτική μουσική, χωρίς να διακόπτει τη δραστηριότητα του χρήστη.



Με συνδυασμό κάμερας AI, μικροελεγκτή, δημιουργικού προγραμματισμού και 3D σχεδιασμού, το CALMify AI, όπως ονομάζεται η συσκευή, δημιουργεί ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον, που ενισχύει τη συγκέντρωση και συμβάλλει στη μείωση του σχολικού στρες, ανοίγοντας ταυτόχρονα χώρο για μια πιο ανοιχτή συζήτηση γύρω από το άγχος.



Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το CALMiFy AI;



Μιλώντας στο iefimerida.gr, οι νικητές εξηγούν ότι οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας, καθώς και το φορτωμένο πρόγραμμα των μαθητών, ήταν οι λόγοι που τους οδήγησαν στη συγκεκριμένη καινοτομία. Στην ουσία επρόκειτο για μια δική τους ανάγκη. Με τη βοήθεια του καθηγητή τους, εστίασαν στα ανθρώπινα συναισθήματα, με έμφαση σε αυτά που βιώνουν οι άνθρωποι στις μέρες μας, όπως το άγχος.



«Το σύγχρονο σχολικό περιβάλλον είναι ανταγωνιστικό και αγχώδες, αλλά το βασικό άγχος για τα παιδιά είναι το μέλλον. Ο ανταγωνισμός εντοπίζεται στο κομμάτι της διάκρισης και στο κομμάτι της αποδοχής. Αυτό που λείπει από τα παιδιά σήμερα είναι η ξενοιασιά, γι' αυτό και έχουν άγχος. Τα περισσότερα από τα παιδιά δεν έχουν κάποιο θέμα με το φαγητό ή με το ντύσιμο, αλλά λόγω του φορτωμένου και κουραστικού σχολικού προγράμματός τους δεν έχουν τη δυνατότητα να ζουν ξένοιαστα και ανέμελα», αναφέρουν.



Πρόκειται για μια απλή και ιδιαίτερα εύχρηστη συσκευή



Τα παιδιά χαρακτηρίζουν τη συσκευή τους ως απλή και γι’ αυτό το λόγο ιδιαίτερα εύχρηστη. «Η CALMiFy AI είναι μια συσκευή που βασίζεται στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία μπορεί να αναγνωρίσει σημάδια άγχους, όπως αλλαγές στη στάση του σώματος και στις εκφράσεις του προσώπου του μαθητή και να παρέμβει βοηθητικά. Αφού εντοπίσει ότι το άτομο είναι αγχωμένο, ενεργοποιεί αυτόματα τη χαλαρωτική μουσική, προσαρμοσμένη στις προτιμήσεις του χρήστη χωρίς καν να χρειαστεί να το σκεφτεί. Με αυτόν τον τρόπο, η συσκευή λειτουργεί υποστηρικτικά, χωρίς να διακόπτει τη δραστηριότητα του χρήστη. Στόχος της κατασκευής της δεν είναι μόνο η μείωση του άγχους, αλλά και η δημιουργία ενός πιο ήρεμου και φιλικού περιβάλλοντος μάθησης και εργασίας», λένε.



Το μήνυμα που επιθυμούν να περάσουν στους υπόλοιπες μαθητές είναι ότι αξίζει η προσπάθεια για κάθε διαγωνισμό. «Όλη αυτή η διαδικασία μάς ένωσε και εμάς σαν ομάδα, μας έδωσε ένα κοινό σκοπό και μας έκανε να σκεφτούμε έξω από την καθημερινότητα. Όταν αυτός ο σκοπός συνοδεύεται και από αποτέλεσμα και μάλιστα από το πρώτο βραβείο, όπως έγινε και σε εμάς, η χαρά είναι πολύ μεγάλη! Αλλά και μόνο η διαδικασία αξίζει τον κόπο. Εμείς είμαστε κερδισμένες ούτως ή άλλως. Σίγουρα προτείνουμε και σε άλλα παιδιά να συμμετέχουν σε τέτοιους διαγωνισμούς, γιατί η διαδρομή είναι αυτή που μετράει», τονίζουν με νόημα.



Το Micro-Posture, το σύστημα που «εκπαιδεύει» σε υγιείς ψηφιακές συνήθειες



Σημειώνεται ότι τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό κατέλαβε η ομάδα από το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης που ανέπτυξε τη λύση Micro-Posture, η οποία συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η πολύωρη χρήση οθονών από εφήβους, όπως η κακή στάση σώματος και η καθιστική ζωή. Οι μαθητές, Θεόδωρος Κατζάνης, Νικόλας-Σπυρίδων Κανελής και Λεωνίδας Λάμπρου, με επιβλέποντα εκπαιδευτικό τον κ. Ιγνάτιο Λασκαρίδη, επέλεξαν να απαντήσουν σε ένα καθημερινό ζήτημα της «εποχής της οθόνης»: την κακή στάση σώματος (tech neck) και την απώλεια αίσθησης του χρόνου μετά από πολύωρη χρήση συσκευών.



Το Micro-Posture είναι ένα έξυπνο σύστημα δύο συσκευών με micro:bit, μία φορητή συσκευή που παρακολουθεί τη θέση του αυχένα και ειδοποιεί όταν απαιτείται διόρθωση και μία δεύτερη συσκευή γραφείου, η οποία ελέγχει την απόσταση από την οθόνη και υπενθυμίζει διαλείμματα και απλές ασκήσεις. Με άμεση ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο, το σύστημα «εκπαιδεύει» σταδιακά υγιείς ψηφιακές συνήθειες και ενισχύει την εργονομία, την ευεξία και τη συγκέντρωση.



Το EyeBlink Tracker με στόχο τη μείωση της καταπόνησης των ματιών από την οθόνη



Την τρίτη θέση, τέλος, έλαβε η ομάδα από το κέντρο εκπαιδευτικής ρομποτικής-EduRobots στην Ιεράπετρα Κρήτης, που ανέπτυξε τη λύση EyeBlink Tracker, η οποία αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της πολύωρης χρήσης οθονών στην υγεία των ματιών και στη γενικότερη ευεξία. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα μαθητές, Μιχαήλ Χατζάκης, Γιώργος Δραγασάκης και Άγγελος Δρακογιαννάκης, με επιβλέπουσα εκπαιδευτικό την κ. Αργυρή Λαμπράκη, ανέπτυξαν μια λύση που εστιάζει στην κόπωση των ματιών, η οποία συνδέεται με την πολύωρη προσήλωση σε οθόνες, όταν ο ρυθμός βλεφαρισμών μειώνεται σημαντικά.



Η προτεινόμενη λύση καταγράφει τους βλεφαρισμούς ανά λεπτό μέσω αισθητήρα και τους συγκρίνει με τον φυσιολογικό ρυθμό του χρήστη, ώστε να εντοπίζει παρατεταμένη μείωση και να υπενθυμίζει έγκαιρα για ένα διάλειμμα. Το EyeBlink Tracker λειτουργεί ως εργαλείο εξατομικευμένης διαχείρισης χρόνου οθόνης, ενισχύοντας τη συνειδητή χρήση της τεχνολογίας και μειώνοντας την καταπόνηση των ματιών.

