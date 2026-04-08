Χανιά: 14χρονη μαθήτρια κατήγγειλε καθηγητή μουσικής για σεξουαλική κακοποίηση - iefimerida.gr

Kαταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση έκανε μια ανήλικη στα Χανιά για τον καθηγητή που της παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής.

Η 14χρονη μετέβη χθες μαζί με τους γονείς της στην Αστυνομία, καταγγέλλοντας -με τη βοήθεια ψυχολόγου- τα όσα περνούσε στα χέρια του καθηγητή, ο οποίος της παρέδιδε μαθήματα κιθάρας στο σπίτι της, τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η ανήλικη κατήγγειλλε ότι ο 37χρονος καθηγητής φέρεται να προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις εναντίον της σε εβδομαδιαία βάση. Είχε αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης τόσο με την ίδια την ανήλικη όσο και με την οικογένειά της, ώστε να μπορεί να έχει την αποδοχή από τον περίγυρό της και να μη γίνουν αντιληπτές οι πράξεις του.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα στο πλαίσιο του αυτοφώρου, εξαιτίας του μαχαιριού που βρέθηκε στην κατοχή του. Οι αρχές προχώρησαν σε άρση τηλεφωνικού απορρήτου, ενώ εντοπίστηκε φωτογραφικό υλικό.

Ο άνδρας αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή τη Μεγάλη Παρασκευή.