 Χανιά: 14χρονη μαθήτρια κατήγγειλε καθηγητή μουσικής για σεξουαλική κακοποίηση - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 14χρονη μαθήτρια κατήγγειλε καθηγητή μουσικής για σεξουαλική κακοποίηση

Κακοποίηση ανηλίκων
Φωτογραφία: SHUTTERSTOCK
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Kαταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση έκανε μια ανήλικη στα Χανιά για τον καθηγητή που της παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής.

Η 14χρονη μετέβη χθες μαζί με τους γονείς της στην Αστυνομία, καταγγέλλοντας -με τη βοήθεια ψυχολόγου- τα όσα περνούσε στα χέρια του καθηγητή, ο οποίος της παρέδιδε μαθήματα κιθάρας στο σπίτι της, τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η ανήλικη κατήγγειλλε ότι ο 37χρονος καθηγητής φέρεται να προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις εναντίον της σε εβδομαδιαία βάση. Είχε αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης τόσο με την ίδια την ανήλικη όσο και με την οικογένειά της, ώστε να μπορεί να έχει την αποδοχή από τον περίγυρό της και να μη γίνουν αντιληπτές οι πράξεις του.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα στο πλαίσιο του αυτοφώρου, εξαιτίας του μαχαιριού που βρέθηκε στην κατοχή του. Οι αρχές προχώρησαν σε άρση τηλεφωνικού απορρήτου, ενώ εντοπίστηκε φωτογραφικό υλικό.

Ο άνδρας αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή τη Μεγάλη Παρασκευή.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ σεξουαλική κακοποίηση ανήλικη Χανιά καθηγητής μουσικής μαθήτρια

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

