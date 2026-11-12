 Χαλκίδα: Μαθητής φέρεται να απείλησε παιδιά με μαχαίρι μέσα σε Δημοτικό Σχολείο
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Μαθητής φέρεται να απείλησε παιδιά με μαχαίρι μέσα σε Δημοτικό Σχολείο

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Τάξη σχολείου
Τάξη σχολείου / EUROKINISSI: TATIANA ΜΠΟΛΑΡΗ

Μαθητής φέρεται να απείλησε συμμαθητές του κρατώντας μαχαίρι, σε Δημοτικό σχολείο στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με το eviareporter, το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 11/11, με τους εκπαιδευτικούς να παρεμβαίνουν άμεσα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει κινητοποίηση των αρμόδιων εκπαιδευτικών υπηρεσιών ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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