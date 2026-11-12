Χαλκίδα: Μαθητής φέρεται να απείλησε παιδιά με μαχαίρι μέσα σε Δημοτικό Σχολείο

Μαθητής φέρεται να απείλησε συμμαθητές του κρατώντας μαχαίρι, σε Δημοτικό σχολείο στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με το eviareporter, το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 11/11, με τους εκπαιδευτικούς να παρεμβαίνουν άμεσα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει κινητοποίηση των αρμόδιων εκπαιδευτικών υπηρεσιών ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.