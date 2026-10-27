Με λαμπρότητα η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη -Δείτε φωτογραφίες - iefimerida.gr

Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, για τους εορτασμούς της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.



Η παρέλαση των μαθητών στην οδό Τσιμισκή ξεκίνησε από τη Διαγώνιο και θα ολοκληρωθεί στην Ι. Δραγούμη.



Η εξέδρα των επισήμων βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Τσιμισκή και Αριστοτέλους.

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Ποιοι συμμετέχουν στη μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης



Α΄ΟΜΑΔΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ (Σημαιοφόροι ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ/ΛΥΚΕΙΩΝ). Τα τμήματα των Σημαιοφόρων θα συμμετάσχουν και στην Παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 33ο Δ.Σ. Θεσ/νίκης, 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Θεσ/νίκης (ενταγμένο στο ΑΠΘ), Ειδικό Δ.Σ. Κωφών και Βαρήκοων Πανοράματος

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 2ο Πρότυπο Θεσ/νίκης, 5ο Θεσ/νίκης, 6ο Θεσ/νίκης, 7ο Θεσ/νίκης, 11ο Θεσ/νίκης, 15ο Θεσ/νίκης, Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κωφών –Βαρήκοων Θεσ/νίκης

– Φιλαρμονική ορχήστρα Παπαφείου «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ» – Παπάφειο Ίδρυμα

Β ΄ΟΜΑΔΑ (ΛΥΚΕΙΑ)

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ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ: 10ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, 14ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, 17ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, 24ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, 32ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, Δημόσιο Ωνάσειο Λύκειο Θεσ/νίκης

– Φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Λεμεσού

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ: 1ο Ανατόλια, Απόστολος Παύλος, Αριστοτέλειο Κολλέγιο, Αρσάκειο, Ελληνικό Κολλέγιο, Κολέγιο Δελασάλ

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Φωτογραφίες: INTIME NEWS / ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ &ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI﻿