Σοκ στο Γυμνάσιο Χορτιάτη: 15χρονοι δημιούργησαν ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες πέντε συμμαθητριών τους με AI -Κατάληψη στο σχολείο - iefimerida.gr

Δύο μαθητές γυμνασίου από την Θεσσαλονίκη με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έφτιαξαν ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες όπου απεικονίζονταν τα πρόσωπα 5 συμμαθητριών τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο 15χρονοι χρησιμοποίησαν φωτογραφίες των πέντε κοριτσιών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη συνέχεια τις επεξεργάστηκαν με τεχνητή νοημοσύνη.

Το περιστατικό προκάλεσε αποτροπιασμό στη σχολική κοινότητα, ενώ οι μαθητές του σχολείου προχώρησαν σε κατάληψη το πρωί της Τρίτης 3/11, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στα πέντε ανήλικα κορίτσια.

Μεταβαίνει ψυχολόγος στο σχολείο

"Πήραν φωτογραφίες μας και τις έκαναν γυμνές. Αποφασίστηκε να πάρει το ένα από τα δύο παιδιά τριήμερη αποβολή, με το ελαφρυντικό ότι δεν έγινε από το δικό του κινητό. Και στο άλλο παιδί πενταήμερη αποβολή και αλλαγή τμήματος", αναφέρει στο Tv100 μια από τις πέντε μαθήτριες που στοχοποιήθηκαν από τους δύο 15χρονους συμμαθητές τους.

Οι μαθητές αλλά και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Χορτιάτη ζητούν να γίνει αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος των δύο 15χρονων. Στο μεταξύ, όπως σημειώνει στο Tv100, ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης, στο σχολείο θα μεταβεί ψυχολόγος για να μιλήσει στους μαθητές.