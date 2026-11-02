Μαθητές και εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα σχολεία στην Γκράβα έναν μήνα μετά -Κλειστή η παροχή φυσικού αερίου - iefimerida.gr

Μετά από σχεδόν έναν μήνα, ανοίγουν και πάλι σήμερα, Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, τα σχολεία της Γκράβας, για να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το σχολικό συγκρότημα παρέμεινε κλειστό από τις 9 Οκτωβρίου, λόγω οσμής αερίου που είχε εμφανιστεί, και τα μαθήματα γίνονταν με τηλεκπαίδευση.

Σε όλο αυτό το διάστημα, διενεργήθηκαν εκτενείς έλεγχοι από την εταιρεία που είναι ο διαχειριστής του δικτύου φυσικού αερίου, την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση των καυστήρων, από τον Δήμο Αθηναίων και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

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Όμως, μετά τους ελέγχους δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου.

Η απόφαση για άνοιγμα σχολείων, τι ισχύει με τη θέρμανση

Έτσι, στην έκτακτη συνεδρίαση της Πέμπτης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων αποφάσισε ομόφωνα να ανοίξουν από σήμερα οι σχολικές μονάδες, με κλειστή την παροχή αερίου.

Στόχος είναι να λειτουργήσει η θέρμανση έως τα τέλη Νοεμβρίου, αφού γίνουν όποιες εργασίες απαιτηθούν, για την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων.

Με επιστολή του προς τους διευθυντές των σχολείων των εγκαταστάσεων της Γκράβας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τους ενημέρωσε για τους ελέγχους που έχουν γίνει.

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Παράλληλα, τόνισε πως η παροχή αερίου θα παραμείνει κλειστή, ενώ τόνισε πως για ό,τι χρειαστούν, η δημοτική Αρχή θα βρίσκεται στο πλευρό τους.