Μαθηματική ολυμπιάδα: Ένα χρυσό και τρία χάλκινα μετάλλια κατέκτησαν φοιτητές του ΑΠΘ - iefimerida.gr

Ένα χρυσό και τρία χάλκινα μετάλλια κατέκτησαν οι φοιτητές του ΑΠΘ στη διεθνή μαθηματική ολυμπιάδα που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο στην Πάφο της Κύπρου.

Στον διεθνή διαγωνισμό «South Eastern European Mathematical Olympiad for University Students» (SEEMOUS), συμμετείχαν περίπου 100 φοιτητές από οκτώ χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε τρεις κατηγορίες: χρυσό, αργυρό και χάλκινο μετάλλιο, ενώ η κατάταξη ήταν ατομική για κάθε διαγωνιζόμενο.

Οι διακρίσεις της αποστολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχουν ως εξής:

Ο Ιωάννης Γαλαμάτης, φοιτητής 2ου έτους του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ), κατέκτησε χρυσό μετάλλιο, καταλαμβάνοντας την 7η θέση στη γενική κατάταξη.

Ο Αλέξιος Καραλέκας, φοιτητής 1ου έτους ΤΗΜΜΥ, απέσπασε χάλκινο μετάλλιο (44η θέση).

Ο Αστέριος Βαρσάμης-Κυρατλίδης, φοιτητής 3ου έτους του Τμήματος Μαθηματικών, απέσπασε χάλκινο μετάλλιο (55η θέση).

Ο Γεώργιος Κότσαλης, φοιτητής 1ου έτους ΤΗΜΜΥ, απέσπασε χάλκινο μετάλλιο (57η θέση).

«Στόχος εξέλιξη στον τομέα των Μαθηματικών »

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Mathematical Society of South-Eastern Europe (MASSEE), με τοπικό διοργανωτή την Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία.

Στόχος του διαγωνισμού είναι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, η ενθάρρυνση ταλαντούχων φοιτητών για περαιτέρω εξέλιξη στον τομέα των Μαθηματικών, η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ τους, καθώς και η καλλιέργεια ενός πνεύματος συνεργασίας μεταξύ μαθηματικών εταιρειών και πανεπιστημιακών τμημάτων.

