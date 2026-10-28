Ματαιώνονται οι μαθητικές παρελάσεις στον δήμο Δίου-Ολύμπου, Κατερίνης, Μυτιλήνης, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών - iefimerida.gr

Mαταιώνονται οι μαθητικές παρελάσεις στις δώδεκα κοινότητες του Δήμου Δίου-Ολύμπου, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου, το υπόλοιπο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Ματαίωση παρελάσεων στην Μαγνησία και τις Βόρειες Σποράδες

Τη ματαίωση των μαθητικών παρελάσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου σε ολόκληρη τη Μαγνησία και τις Βόρειες Σποράδες αποφάσισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν τις συγκεκριμένες περιοχές.

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Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια, η ματαίωση των παρελάσεων αποφασίστηκε «λόγω των προβλεπόμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και με σκοπό την αποτροπή κινδύνων για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων και των παρευρισκομένων».

Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τις μαθητικές παρελάσεις, ενώ για την πραγματοποίηση των υπόλοιπων επετειακών εκδηλώσεων θα αποφασίσουν τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας καλείται να ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τους δήμους, τις αστυνομικές αρχές και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των σχολικών μονάδων, των μαθητών και των γονέων.

Σε ό,τι αφορά το στρατιωτικό σκέλος της παρέλασης στον Βόλο, η σχετική απόφαση αναμένεται να ληφθεί σήμερα, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

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Ματαιώνεται η μαθητική παρέλαση στην Κατερίνη

Mαταιώνεται, λόγω της πρόγνωσης έντονων καιρικών φαινομένων η καθιερωμένη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στον δήμο Κατερίνης

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί η δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Θείας Αναλήψεως και η κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Ελευθερίας.

Μόνο η στρατιωτική παρέλαση στη Μυτιλήνη

Χωρίς παρελάσεις πολιτικών τμημάτων λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν, θα τιμηθεί στα νησιά του βορείου Αιγαίου η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου.

Αντίθετα, κανονικά την προγραμματισμένη ώρα θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση στρατιωτικών τμημάτων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Περιφέρεια βορείου Αιγαίου, η απόφαση ελήφθη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν, αλλά και της ενημέρωσης από την Πολιτική Προστασία για έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ