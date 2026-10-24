Μαρούσι: Παράσυρση πεζού από ΙΧ -Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο «Γεννηματάς» - iefimerida.gr

Ενας άντρας ηλικίας περίπου 30 έως 40 ετών τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο στις 7:10 το πρωί στο Μαρούσι.

Η παράσυρση έγινε στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στο ρεύμα προς Κηφισιά, στο ύψος της οδού Νερατζιωτίσσας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα οδηγούσε 39χρονος ενώ τα στοιχεία ταυτότητας του τραυματία παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Ο πεζός χαρακτηρίζεται πολυτραυματίας και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς.