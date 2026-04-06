Μαρούσι: Μυστήριο με τη διπλή πτώση 27χρονης από μπαλκόνι πολυκατοικίας -Αρνείται τις κατηγορίες ο σύντροφός της - iefimerida.gr

Αθώος δηλώνει ο Ρώσος που συνελήφθη με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας μετά τη διπλή πτώση της συντρόφου του από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας στο Μαρούσι.

Οι αστυνομικοί δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει εάν όντως πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή εάν η γυναίκα αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της. Ωστόσο, η μοναδική μαρτυρία ενοίκου της πολυκατοικίας που άκουσε λίγη ώρα πριν την πρώτη πτώση φωνές ανάμεσα στο ζευγάρι, στάθηκε αρκετή ώστε να σχηματισθεί δικογραφία σε βάρος του αλλοδαπού άνδρα.

Πώς έγινε το περιστατικό στο Μαρούσι

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, η γυναίκα ανέβηκε στο περβάζι του μπαλκονιού του διαμερίσματος όπου συζεί με τον σύντροφό της. Έπεσε στο κενό, όμως κατέληξε στο μπαλκόνι του 3ου ορόφου. Παρά τα σοβαρά της τραύματα, ανέβηκε στο διαμέρισμά της, κάλεσε το ΕΚΑΒ ζητώντας να έρθει ασθενοφόρο στο σημείο, αλλά ελάχιστα λεπτά αργότερα ανέβηκε εκ νέου στο περβάζι του μπαλκονιού και αυτή τη φορά κατέληξε στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας. Η κατάσταση της υγείας της είναι εξαιρετικά σοβαρή και νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος της.

Η 27χρονη γυναίκα είναι ουκρανικής καταγωγής και μιλά ελληνικά, αντιθέτως ο 29χρονος Ρώσος σύντροφός της γνωρίζει ελάχιστα ελληνικά και με τη βοήθεια διερμηνέα υποστήριξε πως δεν την έσπρωξε και δεν υπήρξε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αποδίδοντας τις ενέργειες της συντρόφου του σε «αψυχολόγητες πράξεις που ο ίδιος δεν μπορεί να εξηγήσει».

Ο κατηγορούμενος έχει οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα Αθηνών, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για την περίεργη υπόθεση. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, δεν έχει εντοπιστεί υλικό από κάμερες ασφαλείας που να προσφέρει κάποια νέα τροπή στις έρευνες, ενώ δεν έχει εντοπιστεί άλλος αυτήκοος μάρτυρας που να επιβεβαιώνει τη διαμάχη που κατήγγειλε στους αστυνομικούς γείτονας του ζευγαριού και πάνω στην οποία στηρίχθηκε η δίωξη για ενδοοικογενειακή βία.